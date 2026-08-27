Al-Hilal s'est rapproché de la récupération de l'un de ses éléments les plus importants en défense, après que les entraînements de l'équipe ont vu aujourd'hui le retour du défenseur Hassan Tambakti pour participer à la première partie de la séance, une démarche qui offre au staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi un renfort de taille avant d'aborder les étapes les plus difficiles de la saison.

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Tambakti s'était absenté d'Al-Hilal ces derniers temps en raison de la blessure qu'il a subie lors de sa participation avec la sélection saoudienne aux épreuves de la Coupe du monde 2026, ce qui l'a éloigné des terrains et l'a contraint à suivre un programme de soins et de rééducation afin de retrouver sa forme physique et technique.

Les entraînements d'Al-Hilal ont vu aujourd'hui la participation de Tambakti à la première partie de la séance, ce qui constitue un indice positif quant à l'imminence de son retour complet au sein du groupe, même si sa participation aux matches officiels restera liée à son degré de préparation et à la décision du staff technique.

Le retour du défenseur international intervient à un moment particulièrement important pour Al-Hilal, d'autant que l'équipe souffre de certains problèmes en défense ces derniers temps, avec l'apparition d'espaces dans l'axe et la baisse de niveau de plusieurs défenseurs.

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Inzaghi a besoin d'options plus stables dans l'axe de la défense, notamment avec la baisse de niveau du Sénégalais Kalidou Koulibaly, tandis que le retour de Tambakti offre à l'entraîneur italien l'occasion de réorganiser la défense et de tirer parti des qualités du joueur dans la couverture, les duels et la lecture défensive.

Tambakti représente un élément important dans les calculs d'Al-Hilal, non seulement en raison de ses qualités techniques, mais aussi de sa grande expérience dans les matches de haut niveau et de sa capacité à gérer les confrontations qui exigent une grande concentration défensive, ce dont a besoin « Al-Zaïm » à l'approche des échéances décisives de la saison.

Ainsi, le retour de Tambakti aux entraînements représente une nouvelle importante pour Al-Hilal, au moment où l'équipe se prépare à de grandes batailles sur plusieurs fronts, et avec le retour du défenseur international à sa pleine forme, Inzaghi pourrait enfin obtenir la pièce dont il a besoin pour donner à la défense d'« Al-Zaïm » davantage de solidité et d'équilibre.