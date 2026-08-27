Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, qu'Al-Hilal prépare une surprise retentissante à l'attention de son rival Al-Ahli, lors de la rencontre qui les opposera mardi prochain au stade Kingdom Arena à Riyad, dans le cadre de la Saudi Pro League.

La Ligue saoudienne de football professionnel avait modifié l'ordre des deux prochains matches d'Al-Hilal dans la compétition, en raison de la préparation d'Al-Ahli pour disputer le match face à Auckland lors du match d'ouverture de la Coupe intercontinentale des clubs mercredi dernier. Ainsi, « le Leader » jouera le match de la quatrième journée face à Al-Khaleej vendredi prochain, puis affrontera « le Raffiné » (troisième journée) le 1er septembre prochain.

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Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de mettre en place un programme spécial pour l'Anglais Ollie Watkins, dans le but de le préparer avant le Clasico face à Al-Ahli.

Le journal a affirmé que Watkins, « 30 ans », arrivera à Riyad à bord d'un avion privé, demain vendredi soir, en vue de figurer dans la liste du club de la capitale.

Des rapports de presse ont indiqué, mercredi dernier, qu'Al-Hilal a bouclé l'opération de recrutement de la star d'Aston Villa, Ollie Watkins, lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a écrit sur son compte « X » : « Urgent : maintenant, Al-Hilal est parvenu à un accord sur tous les détails de l'opération pour recruter Ollie Watkins, allons-y ».

Il a poursuivi : « Détails exclusifs : Aston Villa a désormais accepté la dernière offre d'une valeur de 58,4 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus pour l'attaquant anglais. Feu vert d'Aston Villa et le joueur voyagera en Arabie saoudite cette semaine ».

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