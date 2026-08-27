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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Al-Hilal prépare une énorme surprise pour Al-Ahli lors du Clasico

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
S. Inzaghi
O. Watkins
Arabie saoudite
Italie
Angleterre

Un sommet très attendu en Roshn Saudi League

Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, qu'Al-Hilal prépare une surprise retentissante à l'attention de son rival Al-Ahli, lors de la rencontre qui les opposera mardi prochain au stade Kingdom Arena à Riyad, dans le cadre de la Saudi Pro League.

La Ligue saoudienne de football professionnel avait modifié l'ordre des deux prochains matches d'Al-Hilal dans la compétition, en raison de la préparation d'Al-Ahli pour disputer le match face à Auckland lors du match d'ouverture de la Coupe intercontinentale des clubs mercredi dernier. Ainsi, « le Leader » jouera le match de la quatrième journée face à Al-Khaleej vendredi prochain, puis affrontera « le Raffiné » (troisième journée) le 1er septembre prochain.

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Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de mettre en place un programme spécial pour l'Anglais Ollie Watkins, dans le but de le préparer avant le Clasico face à Al-Ahli.

Le journal a affirmé que Watkins, « 30 ans », arrivera à Riyad à bord d'un avion privé, demain vendredi soir, en vue de figurer dans la liste du club de la capitale.

Saudi Pro League
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Des rapports de presse ont indiqué, mercredi dernier, qu'Al-Hilal a bouclé l'opération de recrutement de la star d'Aston Villa, Ollie Watkins, lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a écrit sur son compte « X » :  « Urgent : maintenant, Al-Hilal est parvenu à un accord sur tous les détails de l'opération pour recruter Ollie Watkins, allons-y ».

Il a poursuivi : « Détails exclusifs : Aston Villa a désormais accepté la dernière offre d'une valeur de 58,4 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus pour l'attaquant anglais. Feu vert d'Aston Villa et le joueur voyagera en Arabie saoudite cette semaine ».

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