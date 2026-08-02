Le club saoudien d'Al-Hilal envisage de soumettre une offre officielle au club anglais de Bournemouth au cours des prochaines semaines, afin de s'attacher les services de la pépite brésilienne Ryan, âgé de 19 ans, dans le cadre d'un transfert qui pourrait être le plus marquant de la période de mercato estival en cours.

Le journal brésilien « Globo » a révélé ce dimanche que la direction du Zaïm place le jeune joueur brésilien en tête de sa liste de priorités pour compenser le départ de son compatriote Malcom, qui a passé trois saisons au sein de l'équipe avant de sortir des plans de l'entraîneur italien Simone Inzaghi pour la saison prochaine.

Selon les sources brésiliennes, le conseil d'administration d'Al-Hilal a d'ores et déjà entamé l'étude des alternatives disponibles pour combler le vide que laissera Malcom, tout en suivant les offres reçues pour la vente du joueur âgé de 32 ans.

Les performances exceptionnelles de Ryan depuis son transfert en Premier League au début de l'année en cours, en plus de ses participations remarquées avec la Seleção lors de la dernière Coupe du monde, ont attiré l'attention de nombreux grands clubs européens et asiatiques, ce qui rend la concurrence pour s'attacher ses services féroce.

Le talent brésilien a disputé quatre matches lors du Mondial, dont trois comme titulaire, au cours desquels il a réussi à délivrer une passe décisive, renforçant ainsi sa position comme l'un des jeunes talents les plus en vue du football mondial.

La direction d'Al-Hilal considère Ryan comme un investissement à long terme, compte tenu de son jeune âge, de son immense potentiel technique et de sa capacité à progresser, sans oublier la valeur marchande élevée qu'il pourrait atteindre en cas de revente à l'avenir, selon ce qu'ont confirmé les sources brésiliennes.

La direction du club saoudien étudie actuellement les conditions optimales pour convaincre Bournemouth de se séparer de son joueur, tout en préparant une offre financière alléchante pour le joueur lui-même, en prévision de l'ouverture de canaux de négociation directs au cours de la prochaine période.

Les responsables d'Al-Hilal sont conscients que la conclusion du transfert nécessite un investissement financier colossal, d'autant plus que Bournemouth a déboursé 35 millions d'euros pour arracher le joueur au club brésilien de Vasco de Gama en janvier 2026, mais le Zaïm s'est montré tout à fait disposé à ne pas lésiner sur les dépenses pour un joueur d'une telle valeur technique et marketing.