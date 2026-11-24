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Alors que les clubs saoudiens s'efforcent d'attirer des stars internationales, un ancien dossier marocain revient sur le devant de la scène, dans l'attente des nouveaux mouvements que pourrait réserver le prochain mercato hivernal.

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Le nom de la star marocaine Achraf Hakimi revient au premier plan des mouvements attendus sur le marché des transferts, l'intérêt d'Al-Hilal pour s'attacher ses services étant de nouveau évoqué. Selon les informations qui circulent, la direction du club saoudien envisage de retenter sa chance auprès du joueur du Paris Saint-Germain, après que ses précédentes démarches se sont heurtées au refus du club français.

Selon le journal marocain Al Mountakhab, citant le site français « Sport », l'intérêt d'Al-Hilal pour l'international marocain ne date pas d'hier : le club saoudien s'était déjà activé sérieusement lors du dernier mercato estival, en tentant de convaincre la direction du Paris Saint-Germain d'accepter de vendre le joueur avant la fermeture du marché.

Dans le cadre de cette tentative, Al-Hilal avait formulé une offre colossale de 120 millions d'euros, dans l'espoir de boucler l'opération et d'obtenir la signature de Hakimi. Mais la proposition n'a pas été acceptée par le club parisien, qui a préféré conserver le latéral marocain et ne pas se séparer de lui malgré l'importance de la somme proposée.

Selon le média français, le refus de l'offre n'était pas étranger à la vision des responsables sportifs et administratifs du Paris Saint-Germain : la recommandation de conserver le joueur est venue du directeur sportif Luis Campos et de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui ont tenu à le garder, le considérant comme l'un des piliers du projet sportif de l'équipe.

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À l'approche du mercato hivernal, Al-Hilal semble se préparer à tester de nouveau la position du Paris Saint-Germain, sa première tentative n'ayant pas atteint son objectif l'été dernier. Selon la même source, un retour aux négociations ne signifie toutefois pas nécessairement que le club français a changé de position ou qu'il est prêt à accepter le départ de son joueur.

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La mission saoudienne s'annonce d'autant plus difficile au vu de la situation contractuelle du latéral marocain, lié au Paris Saint-Germain jusqu'à l'été 2029. Cela offre au club français une large marge de manœuvre sur son avenir et place Al-Hilal face à un défi supplémentaire s'il décidait de transformer son intérêt renouvelé en négociations officielles.

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Les doutes se sont récemment accrus quant à l'avenir d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, le joueur ayant refusé, selon des médias français, de prolonger son contrat au-delà de l'été 2029, malgré la volonté du club parisien de s'assurer ses services plus longtemps. Le journaliste et commentateur sportif italien Pierpaolo Matrone a révélé, dans des déclarations au site « Defensa Central », que l'entourage du joueur marocain avait réussi à freiner les démarches du Paris Saint-Germain concernant une prolongation, estimant qu'il était encore trop tôt pour trancher ce dossier, d'autant que la dernière prolongation de Hakimi ne remonte qu'à deux ans.

Matrone a expliqué que cette position laissait planer des points d'interrogation sur la prochaine étape du joueur, alors que le Real Madrid suit l'évolution de sa situation contractuelle , précisant que Hakimi, formé à l'académie du club madrilène, n'a jamais caché son envie de porter un jour à nouveau le maillot blanc. Le journaliste italien n'a pas exclu que le report de la prolongation soit lié à l'attente d'une éventuelle prise de position du Real Madrid, et de savoir si le club espagnol passera à l'action pour récupérer son ancien joueur, une concurrence qui pourrait compliquer davantage la tâche des dirigeants d'Al-Hilal.

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