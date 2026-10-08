Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad d'accord : la demande de la Ligue est rejetée

Les responsables des clubs d'Al Hilal, Al Nassr et Al Ittihad ont rejeté la demande de la Ligue saoudienne de football professionnel, affirmant qu'ils souhaitent préserver leur confidentialité.

La Ligue avait demandé d'ouvrir les entraînements de l'équipe première au public et aux médias au moins une fois par mois.

Selon une source exclusive du journal « Arriyadiyah », les clubs d'Al Hilal, Al Nassr et Al Ittihad ont pris la tête de la liste des clubs opposés à l'idée, après avoir reçu une circulaire de la Ligue saoudienne de football professionnel la semaine dernière, exprimant la volonté de la Ligue de permettre la présence du public et des médias aux entraînements des équipes de la Saudi Pro League de manière régulière, à raison d'au moins une fois par mois.

Le journal a précisé que les clubs opposés ont exprimé leurs réserves quant à l'application de la proposition, en raison de la volonté des staffs techniques de préserver la confidentialité des entraînements et de ne pas dévoiler les aspects techniques et tactiques travaillés durant les séances d'entraînement, en particulier dans les périodes précédant les matchs importants.

Selon la source, les clubs d'Al Hilal, Al Nassr et Al Ittihad devraient se réunir avec la Ligue pour annuler l'idée, ou parvenir à une solution tenant compte des aspects techniques et de la confidentialité des équipes.

À travers cette proposition, la Ligue saoudienne de football professionnel cherche à renforcer la communication entre les clubs et leurs supporters, à accorder aux médias un espace plus large pour couvrir les préparatifs des équipes, et à élever le niveau d'interaction médiatique et populaire accompagnant les compétitions de la Saudi Pro League.

À noter que l'entraînement d'Al Nassr, mercredi, a vu la présence des médias après la conférence de presse de l'entraîneur australien Ange Postecoglou.