Tous les regards seront tournés vers le stade « Kingdom Arena » mardi soir, où Al-Hilal affrontera Al-Ahli dans un match reporté de la troisième journée du championnat Roshn, au milieu d'ambitions contrastées : d'un côté une équipe qui veut poursuivre son parcours exceptionnel tout en préservant son invincibilité, de l'autre une formation en quête d'une grande victoire pour retrouver la confiance après sa récente défaite face à Al-Khaleej.

Al-Hilal aborde cette rencontre à une seule marche d'égaler sa plus longue série sans défaite dans l'histoire du championnat professionnel, après avoir évité la défaite lors de 45 matchs consécutifs, au cours desquels le club a signé 33 victoires et 12 nuls, confirmant le statut du « Zaïm » comme l'une des équipes les plus stables et les plus solides de la compétition ces dernières années.

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Al-Hilal n'a besoin que de sortir indemne de son duel face à Al-Ahli pour égaler son record historique, après avoir déjà réalisé une série de 46 matchs consécutifs sans défaite entre mai 2023 et novembre 2024, ponctuée de 42 victoires et 4 nuls, une série que l'équipe s'apprête à rééditer.

Mais la tâche ne sera pas facile face à Al-Ahli, qui détient précisément le record de la plus longue série de matchs consécutifs sans défaite dans l'histoire du championnat professionnel saoudien, après avoir préservé son invincibilité durant 51 matchs consécutifs entre janvier 2014 et février 2016, au cours desquels il a signé 33 victoires et 18 nuls, un record qui tient toujours à ce jour.

Ces chiffres confèrent à ce clásico une importance qui dépasse la simple bataille pour les points : Al-Hilal joue pour se rapprocher davantage de son propre record et prolonger son incroyable série, tandis qu'Al-Ahli tente de faire tomber l'une des équipes les plus fortes de la compétition et de gâcher une soirée potentiellement historique pour le « Zaïm », dans une confrontation qui allie à la fois le présent et l'histoire.

Au classement, Al-Hilal occupe la deuxième place avec 9 points, devancé par Al-Nassr, leader avec 12 points en 4 matchs, tandis qu'Al-Ahli pointe à la septième place avec 6 points, ce qui rend les points de ce clásico doublement importants pour les deux équipes dans une course précoce qui commence à prendre des contours plus nets.

Al-Hilal veut poursuivre sa traque au sommet, et Al-Ahli cherche une réponse forte pour effacer sa récente défaite, mais derrière tout cela se cache un record historique en attente de dénouement. Al-Hilal égalera-t-il sa plus longue série sans défaite dans le championnat professionnel, ou bien Al-Ahli parviendra-t-il à l'arrêter avant que le « Zaïm » n'entre à nouveau dans l'histoire ?

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