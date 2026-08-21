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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduit par

Al-Daya : Inzaghi a détruit le moral du duo d'Al-Hilal !

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
S. Inzaghi
K. Benzema
Malcom
Arabie saoudite
Italie
France
Brésil

Déclarations explosives

Mohammed Al-Deayea, ancien gardien d'Al-Hilal, a tenu des propos explosifs dans lesquels il a révélé la raison de la baisse de niveau de la plupart des joueurs du « Leader », expliquant qu'il existe un fossé évident entre l'entraîneur et les vedettes de l'équipe.

À lire aussi : Vidéo : Benzema : je reste avec Al-Hilal, et le football ne se résume pas aux buts !

Malgré la troisième victoire consécutive d'Al-Hilal, avec deux matchs en Roshn Saudi League face à Al-Faisaly 4-2 et Al-Feiha 3-0, ainsi qu'Al-Raed 2-0 en Coupe du Roi, certains experts et analystes continuent de critiquer le directeur technique italien.

Al-Deayea a déclaré dans des propos tenus sur l'émission « Dawrina Ghair » : « Je pense qu'il existe un grand fossé entre Inzaghi et les joueurs. Il a détruit le mental de certains éléments, comme Karim Benzema et Malcom de Oliveira. »

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Il a ajouté : « Le secret de la baisse de niveau de Malcom, c'est la mauvaise gestion d'Inzaghi à son égard, ce qui l'a poussé à quitter l'équipe. De même, Benzema ne performe pas bien, pour la même raison. »

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Il a conclu ses propos : « Benzema éprouve de la tristesse, car il souhaitait obtenir le brassard de capitaine comme Ronaldo et d'autres grands joueurs avec leurs clubs. Actuellement, il y a un fossé avec l'entraîneur, comme je l'ai mentionné. »

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