Une vive polémique a éclaté au sujet d'un possible départ d'Ali Al-Bulaihi, défenseur d'Al-Hilal, vers Al-Ahli ou Al-Diriyah, après l'apparition surprise de son frère lors du match de ce soir.

Al-Ahli a signé une victoire difficile face à Al-Diriyah, sur le score d'un but à zéro, jeudi soir, dans le cadre de la première journée du championnat de la Roshn League.

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Les tribunes d'Al-Ahli ont accueilli la présence du frère d'Ali Al-Bulaihi, ce qui a suscité une polémique autour d'un éventuel transfert de la star d'Al-Hilal vers l'un des deux clubs.

Mais le frère d'Al-Bulaihi est apparu dans une interview télévisée, dans le cadre de l'émission « Dawrina Ghair », pour évoquer le sujet, déclarant : « Je suis un supporter d'Al-Ahli depuis longtemps et j'assiste aux matchs. »

Il a poursuivi : « J'ai toujours eu l'habitude d'assister aux premiers matchs d'Al-Ahli de la saison, et j'étais présent lors du dernier match entre Al-Nassr et Al-Raqi. »

Et de conclure : « C'est la nature du football, chacun soutient ce qu'il veut, et moi j'aime beaucoup Al-Ahli. »

Ce n'était pas la première fois que le frère d'Al-Bulaihi apparaissait lors des matchs d'Al-Ahli, lui qui avait déjà attiré les regards lors de la confrontation entre Al-Hilal et Al-Raqi la saison d'avant-dernière.