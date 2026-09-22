« Ajax vise un talent marocain »

L’Ajax est sur la piste d’Ilyas Houira, rapporte mardi le média danois Tipsbladet. Le milieu de terrain talentueux figure toutefois aussi sur les listes de plusieurs grands clubs européens, si bien qu’il reste à voir s’il viendra jouer à Amsterdam.

Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone suivent eux aussi avec beaucoup d’intérêt le milieu de terrain de seulement quinze ans du FC Copenhague. Houira a été recruté en début d’année en provenance d’AGF et a signé jusqu’à mi-2029.

Des recruteurs des clubs mentionnés ci-dessus se sont déjà rendus au Danemark pour observer de près le très convoité Houira. Selon le journal danois, des clubs espagnols et français sont également intéressés.

L’Ajax, Manchester City, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone suivaient déjà le milieu de terrain avant sa signature au FC Copenhague. Il reste à voir si le grand talent choisira déjà maintenant de franchir le pas vers le très haut niveau.

Houira possède à la fois un passeport danois et un passeport marocain, et il a récemment été convoqué avec le Maroc U17. Le meneur de jeu a porté pour la première fois le maillot du Maroc U16 l’été dernier.

Le milieu de terrain lié à l’Ajax attend encore ses débuts en équipe première du FC Copenhague. Il joue toutefois déjà et s’entraîne au sein du club danois avec des talents plus âgés que lui.

La fédération danoise regretterait le fait que Houira dispute des matches internationaux de jeunes avec le Maroc. Tant qu’il ne dispose cependant pas d’un passeport danois, la fédération danoise ne peut pas faire grand-chose.