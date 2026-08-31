« Ajax mise tout sur un défenseur central à 15 millions d’euros »

L’Ajax a formulé une offre pour Enzo Boyomo, affirme Diario de Navarra. Le club amstellodamois souhaite obtenir en prêt jusqu’à la fin de la saison le défenseur central de 24 ans d’Osasuna, dont la valeur est estimée à environ quinze millions d’euros selon Transfermarkt, tout en négociant une option d’achat.

Selon le quotidien espagnol, il s’agirait d’un montage en prêt dans lequel l’Ajax verserait également une indemnité de prêt à Osasuna.

Boyomo compte neuf sélections avec le Cameroun et est sous contrat avec Osasuna jusqu’à la mi-2029. L’avenir du défenseur d’1,87 m au sein du club de Liga est, selon Diario de Navarra, incertain.

Un transfert à Amsterdam permettrait à Boyomo de retrouver Míchel Sánchez, qui connaît bien le défenseur. L’entraîneur espagnol de l’Ajax cherche activement un renfort dans l’axe de la défense et a fait savoir après le match contre Telstar qu’il aimerait encore voir arriver un joueur à ce poste.

« Je pense qu’il nous faut encore un ailier, un défenseur central et peut-être un milieu de terrain », a déclaré Míchel dimanche. Cet été, l’Ajax a vu partir Ko Itakura, Josip Sutalo et Ahmetcan Kaplan, alors que derrière, seul l’expérimenté Daley Blind est pour l’instant arrivé en contrepartie.

L’Ajax cherche surtout encore une option supplémentaire sur le côté droit de l’axe, aux côtés d’Aaron Bouwman. Après le match contre Telstar, Míchel a en outre souligné que l’Ajax évolue avec beaucoup de jeunes joueurs dans la relance et que, lors de certains matches, l’équipe peut avoir besoin de davantage d’expérience.

« Il se peut que nous ayons besoin de plus d’expérience dans certains matches », a ajouté Míchel. « À mon avis, nous pouvons encore utiliser un joueur capable de participer à la relance. Cela peut être un milieu de terrain, mais aussi un défenseur central. » L’arrivée de Sofyan Amrabat apporte déjà à l’Ajax une dose supplémentaire d’expérience au milieu de terrain, mais la recherche d’un défenseur ne semble pas pour autant terminée.



