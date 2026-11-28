Informations sur l'équipe

Côté Auxerre, Will Still devrait aligner un XI probable composé de Paul Nardi, Telli Siwe, Axel Tuanzebe, Sinaly Diomande, Romain Faivre, Remy Lascary, Kevin Danois, Naouirou Ahamada, Marvin Senaya, Fredrik Oppegaard et Cameron Archer. Bryan Okoh, Assane Diousse, Danny Namaso, Sekou Fofana et Lamine Sy sont blessés. Aucune suspension n'est signalée.

Marseille devrait s'appuyer sur un XI probable avec Jeffrey De Lange, Ulisses Garcia, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Kelyann Bezahaf, Igor Paixão, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi, Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg et Amine Gouiri. Derek Cornelius et Emerson sont indisponibles, et aucune suspension n'est annoncée pour Bruno Genesio. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbé-Deschamps

Voici le texte avec ces deux légères retouches :

Marseille se déplace au Stade de l'Abbé-Deschamps pour affronter Auxerre dans un match de Ligue 1 programmé dimanche. L'OM de Bruno Génésio cherche à réagir après une défaite qui a fait mal.

Cette défaite, c'est celle concédée face au Mans (2-3) au Vélodrome le 22 novembre. Elle a mis fin à une série de quatre victoires toutes compétitions confondues.

La réponse est venue en milieu de semaine en Ligue Europa, avec un succès 1-0 contre le Levski Sofia. Amine Gouiri a ouvert le score sur penalty, et Pierre-Emile Højbjerg a tenu le milieu de terrain. Génésio n'a en revanche pas apprécié la panenka manquée de son attaquant en seconde période.

Auxerre, entraîné par Will Still, occupe la 15e place. Les Bourguignons restent sur un nul 1-1 à Monaco, mais n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat.

Marseille est 6e et sait que le déplacement ne sera pas simple. La fragilité défensive affichée contre Le Mans peut encourager une équipe locale qui n'a pas la réputation de se laisser dominer facilement.

Voici toutes les informations pour suivre la rencontre.

La forme

Auxerre compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Le dernier résultat est un 1-1 contre Monaco, le 21 novembre. Les Bourguignons ont aussi perdu 5-1 à Strasbourg et 1-0 à Paris FC, et ont gagné 3-1 au Havre. Ils ont inscrit six buts et en ont encaissé neuf sur cette période.

Marseille affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Le dernier match est un succès 1-0 contre le Levski Sofia en Ligue Europa, après le revers 3-2 face au Mans. L'OM avait auparavant battu Lens 2-1, Bayer Leverkusen 1-0 et Toulouse 2-0. Le bilan est de huit buts marqués et trois encaissés, avec trois matchs sans encaisser de but.

Historique des confrontations

La dernière confrontation remonte au 13 mars 2026 : Marseille s'est imposé 1-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq derniers duels, l'OM compte trois victoires et Auxerre deux. Marseille a marqué cinq buts, Auxerre sept.

Le classement

En Ligue 1, Auxerre occupe la 15e place du classement et Marseille la 6e.