Ahmed Shobeir : « Al Ahly a peur de Pyramids », Zamalek espère ce résultat

Partager Suivez GOAL sur Google

Le consultant Ahmed Shobeir a analysé la situation d'Al Ahly et de Pyramids avant leur choc brûlant du 23 novembre, en championnat d'Égypte.

Publicité

Ahmed Shobeir a déclaré à la radio : « Al Ahly aborde le match contre Pyramids avec 4 points de retard sur Pyramids. Zamalek espère un match nul entre les deux équipes, ou, plus encore, une victoire d'Al Ahly pour freiner la locomotive Pyramids. »

Il a poursuivi : « La locomotive Pyramids peut-elle s'arrêter ? Aucune équipe ne gagne tout le temps. C'est un match difficile pour Al Ahly et difficile pour Pyramids. »

Il a ajouté : « On sent que les supporters d'Al Ahly ont très peur de ce match, et ils ont entièrement raison, car Pyramids affiche un niveau plus que remarquable. Même dans les matchs où il n'est pas à son niveau, il sait comment les gagner. Pyramids n'a pas perdu un point, Pyramids a remporté le championnat, la Coupe, la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions africaine. »

L'ancien gardien d'Al Ahly a ajouté : « Par conséquent, il règne cette fois un sentiment de peur au sein du club d'Al Ahly. Pyramids affiche de la confiance, mais en même temps du respect pour Al Ahly. Le match n'est pas facile, car son adversaire est Al Ahly. »

Publicité Publicité

Il a souligné : « Oui, Pyramids a eu l'ascendant sur Al Ahly ces derniers temps, mais Al Ahly dispose de très, très nombreuses armes qu'il peut utiliser pour s'imposer. »

Related Topics

Prochains matchs AHL Premier League 13:00 PYR

Ahmed Shobeir a ensuite évoqué le recrutement d'Al Ahly : « Hier, des informations insistantes ont fait état de négociations entre Al Ahly et Tarek Alaa, latéral de Pyramids et de l'équipe nationale A d'Égypte. »

Il a poursuivi : « Ces informations venaient du club de ZED, mais une source importante au sein d'Al Ahly m'a dit : cette information n'a aucun fondement, nous tenons beaucoup à Mohamed Hany et nous espérons que le dossier de la prolongation connaîtra une issue heureuse, selon les mêmes règles du club. Il est difficile de changer le système, d'autant que nous avons recruté des joueurs de cette manière. »

Publicité

L'arbitre du sommet entre Al Ahly et Pyramids

La commission centrale des arbitres de la Fédération égyptienne de football, présidée par Essam Abdel Fattah, a annoncé la désignation de l'arbitre international salvadorien Ivan Barton pour diriger le match entre Al Ahly et Pyramids , prévu le 23 novembre, dans le cadre de la 9e journée du championnat d'Égypte.

Le choix de Barton, fort d'une vaste expérience dans les compétitions internationales, pour diriger cette rencontre entre le leader et son dauphin s'explique par l'importance considérable de son résultat dans la course à la première place.

Publicité

Pyramids aborde la rencontre en tête du classement avec 24 points, tandis qu'Al Ahly occupe la deuxième place avec 20 points. L'équipe rouge aura ainsi l'occasion de réduire l'écart à un point en cas de victoire, alors que Pyramids cherchera à creuser l'écart et à consolider sa place au sommet.

Ivan Barton est arbitre international de la Fédération internationale de football (FIFA) depuis 2018 et a depuis participé à plusieurs grandes compétitions de sélections et de clubs.

Publicité

L'arbitre salvadorien avait déjà officié lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avant de diriger des matchs lors de la dernière édition du tournoi en 2026, renforçant ainsi sa place parmi les arbitres de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf).

Lors du Mondial au Qatar, Barton a dirigé trois matchs, notamment Japon-Allemagne, Brésil-Suisse et Angleterre-Sénégal en huitièmes de finale.