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Agüero à la star espagnole : « Ne joue pas au provocateur, car ce face-à-face va te démasquer ! »

Sergio Agüero
A. Laporte
Espagne vs Argentine
Espagne
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Coupe du monde
Argentine
Espagne
É.-U.

Une attaque féroce s'est abattue sur le défenseur de la Roja.

L'Argentin Sergio Agüero, légende de Manchester City, a vertement critiqué un joueur espagnol avant la finale de la Coupe du monde 2026 qui opposera la « Roja » au « Tango ».

Régulièrement accusée de bénéficier d’un arbitrage favorable, l’Albiceleste a ainsi vu le défenseur espagnol Aymeric Laporte monter au créneau avant la finale très attendue.

Lire aussi… Messi : « Pour moi, c’est fini pour la Coupe du monde 2022 »

Agüero a rétorqué sur la plateforme « Ataque Futbolero » : « Que cherches-tu à faire, Laporte ? Je te connais bien pour avoir joué avec toi à Manchester City, ce n’est pas ton style. »

Il a ajouté : « Tu as dit avoir remarqué, lors des derniers matchs, des décisions arbitrales surprenantes. Je veux savoir lesquelles. »

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Et il a conclu : « Ne fais pas semblant d’être courageux ni de jouer les provocateurs, car tu reculeras dès l’affrontement et tu changeras d’attitude dès demain, parce que je te connais. »

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