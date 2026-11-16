Affaire Negreira : le Barça ignore le tribunal et refuse de répondre à la demande du Real

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L'affaire Negreira approche de l'une de ses phases les plus sensibles. Selon des informations de presse, le FC Barcelone n'a toujours pas remis une série de documents financiers et de rapports d'audit dont le Real Madrid a demandé le versement à l'instruction judiciaire. Une étape qui pourrait peser lourd avant que ne soit tranché le sort de ce dossier qui poursuit le club catalan depuis des années.

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Selon le site « Tribuna », le FC Barcelone n'a toujours pas remis les rapports financiers et d'audit que le Real Madrid cherche à consulter, alors que l'Audience provinciale de Barcelone a partiellement fait droit à la demande du club merengue, initialement rejetée par la juge d'instruction Alejandra Gil.

Le Real Madrid réclame des documents relatifs à la gestion financière du club catalan entre 2010 et 2021, dont des rapports réalisés par des cabinets internationaux d'audit et de révision comptable, parmi lesquels KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte et Kroll.

Le club merengue estime que ces documents pourraient révéler des détails supplémentaires sur les paiements effectués par le Barça à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne. Il souhaite également examiner les comptes du club durant les années qui ont suivi le départ du dirigeant arbitral de son poste en 2018, afin de vérifier si d'autres paiements se sont poursuivis au-delà de cette date.

7,3 millions d'euros qui mettent le feu aux poudres

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L'affaire trouve son origine dans les paiements effectués par le Barça, pendant de longues années, à des sociétés liées à Negreira et à son fils Javier, alors que le premier occupait le poste de vice-président du Comité technique des arbitres de la Fédération espagnole de football.

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Selon les enquêtes et les informations publiées sur le dossier, ces paiements ont atteint environ 7,3 millions d'euros entre 2001 et 2018, période durant laquelle Negreira était l'un des principaux responsables de l'arbitrage espagnol.

L'affaire a éclaté dans les médias en 2023, avant de se transformer rapidement en une crise judiciaire et sportive qui a secoué le football espagnol, lorsque les autorités ont ouvert une enquête sur la nature de la relation financière entre le Barça et le dirigeant arbitral, afin de déterminer si ces paiements rémunéraient de véritables prestations de conseil ou s'ils relevaient d'une tentative d'influencer le corps arbitral.

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Le Barça maintient sa version, selon laquelle l'argent a été versé en échange de rapports techniques et de conseil sur les arbitres, et affirme n'avoir jamais cherché à influencer les décisions arbitrales ni à obtenir un traitement de faveur sur le terrain.

De son côté, le Real Madrid estime que la nature de la relation entre le club catalan et un dirigeant qui occupait une fonction influente au sein du Comité technique des arbitres impose de faire toute la lumière sur les détails financiers qui y sont liés. D'où son insistance à élargir le périmètre des documents qu'il souhaite verser au dossier d'instruction.

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Derniers témoignages avant la décision finale

Ce dernier rebondissement intervient alors que l'instruction est entrée dans une phase avancée, les auditions de témoins prévues dans le cadre de l'affaire étant désormais terminées.

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Les derniers à avoir témoigné sont Gerard López, ancien entraîneur du Barça Atlètic, et Toni Alonso, ancien délégué de l'équipe réserve. Tous deux ont évoqué la nature des rapports sur les arbitres rédigés par Javier Enríquez, le fils de Negreira.

Selon « El País », les deux hommes ont confirmé l'existence de ces rapports, et Gerard López a défendu leur utilité sur le plan technique. Il a expliqué qu'ils contenaient des informations détaillées et actualisées sur les arbitres, ce qui l'avait aidé lorsqu'il dirigeait l'équipe réserve, d'autant que les matchs de cette compétition ne bénéficiaient pas de la même couverture télévisée que ceux des équipes professionnelles.

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Ces témoignages revêtent une importance particulière, car ils ont clôturé les auditions prévues. Les documents financiers réclamés au Barça deviennent ainsi l'un des principaux points en suspens avant que la juge Alejandra Gil ne se prononce sur l'avenir de l'affaire.

Le Real Madrid s'était d'abord heurté au refus de la juge d'instruction concernant sa demande d'accès à ces rapports, mais il a formé un recours qui lui a permis d'obtenir un accord partiel de l'Audience provinciale de Barcelone, laquelle a décidé de verser les documents à la procédure dans les limites de l'autorisation accordée.

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Qu'est-ce qui attend le Barça ?

L'intérêt des documents réclamés ne se limite pas à l'examen des chiffres : le Real Madrid cherche à savoir si les rapports d'audit contenaient des observations ou des mises en garde concernant les paiements liés aux sociétés de Negreira, ou tout autre élément susceptible d'éclairer la nature de la relation financière entre les deux parties.

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Par ailleurs, l'extension de la période visée au-delà de 2018 n'est pas anodine : le club merengue veut s'assurer qu'aucun paiement ne s'est poursuivi après le départ de Negreira de son poste au sein du Comité technique des arbitres.

Toutefois, d'éventuelles observations dans les rapports d'audit ne signifieraient pas nécessairement l'existence d'une infraction pénale, et le fait que les documents n'aient pas encore été remis ne constitue pas, en soi, une preuve de l'implication du Barça dans une quelconque irrégularité.

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L'affaire reste au stade de l'instruction judiciaire, tandis que le club catalan nie toute infraction et soutient que les paiements correspondaient à des prestations de conseil légitimes.

Les auditions de témoins étant terminées, la juge attend désormais les documents financiers réclamés avant de décider de la suite à donner, qu'il s'agisse d'un classement de l'affaire ou d'un renvoi devant un tribunal.

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Le Barça se retrouve ainsi face à un nouveau chapitre d'une crise entamée il y a plusieurs années, tandis que le Real Madrid continue de faire pression pour obtenir davantage de détails. Reste à savoir si les documents financiers apporteront de nouveaux éléments à l'enquête ou s'ils conforteront la version défendue par le club catalan depuis le début de l'affaire.