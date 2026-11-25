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Le Bayern Munich a publié un communiqué sur l'affaire Jamal Musiala, précisant qu'aucune des parties ne connaissait sa maladie neurologique lors des négociations contractuelles conclues en février 2025.

Un premier examen n'aurait eu lieu que le 22 avril 2025, après l'apparition des premiers symptômes et une consultation auprès des médecins du Bayern. Il aurait finalement conduit au diagnostic de crises d'absence.

Cette démarche est peut-être directement liée à un incident survenu à la mi-avril. Le 13 avril 2025, Musiala avait provoqué un grave accident de voiture en roulant à 194 km/h sur une route limitée à 120 km/h.

Dans le contexte des tensions qui se sont récemment aggravées entre les dirigeants du Bayern Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, d'un côté, et les conseillers de Musiala, dont Christian Schmid de 11WINS, de l'autre, un soupçon avait émergé : la maladie de Musiala était-elle déjà connue lors de la prolongation de contrat conclue en février 2025, à un coût astronomique ? Le champion d'Allemagne le plus titré vient lui-même de dissiper ce soupçon.

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Le club a également souligné qu'un « échange constructif » avait eu lieu avec les conseillers du joueur, au cours duquel les deux parties ont de nouveau affirmé : « La santé du joueur passe avant tout pour les deux parties. Jamal Musiala bénéficie d'un soutien total sur le chemin du retour. »

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Les deux parties se sont en outre entendues pour poursuivre leurs échanges « dans un esprit de partenariat et de confidentialité ». Musiala aurait désormais autorisé le Bayern à consulter son dossier auprès des neurologues qui le soignent et qu'il a lui-même choisis. Le joueur offensif a ainsi fait un pas vers le club munichois. Selon un article sensible du Stern paru mardi, les dirigeants estimaient être insuffisamment informés sur l'affaire et soupçonnaient l'entourage de Musiala de leur cacher des éléments concernant sa maladie.

Ce soupçon serait né du fait que Musiala a subi, lundi de la semaine dernière, sa première crise d'absence depuis douze semaines, à l'entraînement collectif, et que le puissant organe de contrôle n'en aurait été informé qu'au cours de la semaine. La direction sportive autour de Max Eberl aurait toutefois été au courant.

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Dans ce contexte, Rummenigge avait fait sensation vendredi en exprimant publiquement de sérieux doutes sur la capacité de Musiala à retrouver son niveau d'antan, tout en envisageant sérieusement une modification du contrat très lucratif du joueur.

Existe-t-il un accord verbal entre le Bayern Munich et les conseillers de Musiala ?

Selon le président d'honneur Uli Hoeneß, cette possibilité faisait partie d'un accord de principe conclu pendant l'été au Tegernsee avec Schmid, le conseiller de Musiala. La Süddeutsche Zeitung a rapporté que Hoeneß et Schmid s'étaient rencontrés et avaient convenu oralement de modifier le contrat de Musiala si le joueur ne parvenait pas à retrouver ses performances passées.

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L'entourage de Musiala n'aurait toutefois pas tiré cette conclusion de l'entretien. Il aurait seulement compris qu'il était convenu de poursuivre les discussions si l'état du joueur ne s'améliorait pas rapidement.

Musiala avait rendu publique sa maladie, caractérisée par des crises d'absence, en août, après s'être effondré de manière inexpliquée lors des matches amicaux contre le RB Leipzig et Heidenheim. Il s'était toutefois rapidement rétabli et avait pu quitter la pelouse par ses propres moyens.