Partager Suivez GOAL sur Google

La bataille entre le Real Madrid et Javier Tebas autour de l'accord avec le fonds d'investissement CVC ne s'est pas arrêtée aux décisions précédentes : le club merengue a obtenu une nouvelle confirmation judiciaire de sa position.

Publicité

Selon le quotidien Marca, le Tribunal suprême a rejeté le recours déposé par la Liga contre l'arrêt du Tribunal provincial de Madrid, qui avait confirmé l'annulation de l'accord approuvé par l'assemblée générale de la Ligue concernant l'opération avec le fonds d'investissement CVC.

Le Real Madrid a annoncé la décision dans un communiqué officiel, précisant que l'arrêt du Tribunal suprême est désormais définitif et qu'il condamne la Liga à supporter les frais du recours qu'elle avait formé.

Le club merengue a souligné que le Tribunal suprême venait ainsi d'appuyer la décision de justice ayant annulé un accord d'une importance économique exceptionnelle, rappelant que celui-ci avait été adopté sans que les clubs disposent d'informations suffisantes pour connaître et évaluer la portée de l'opération, son impact et ses conséquences.

À lire aussi : Klopp a-t-il prédit la manita ? Il prévient ses adversaires : « Si nous y parvenons, jouer contre nous ne sera pas une partie de plaisir »

Publicité Publicité

Le Real Madrid a insisté sur l'importance de ce que relève l'arrêt au sujet de la tentative de la Liga, dans son recours, de substituer aux critères retenus par le Tribunal provincial d'autres critères conformes à ses propres intérêts.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Le club estime que cette décision constitue un appui juridique supplémentaire à sa position de défense des droits des clubs face aux mesures prises par la Liga, qui, selon lui, bafouent les garanties devant encadrer le fonctionnement de ses organes de gouvernance.

À lire aussi : Bellingham au cœur de la polémique sur le racisme, une ancienne star du Real répond à Tuchel

Publicité

L'affaire remonte à un accord conclu par la Liga avec le fonds d'investissement CVC, dans le cadre d'un projet économique portant sur les ressources financières des clubs et les droits de la compétition. Une opération à laquelle le Real Madrid s'est opposé et dont il a réclamé l'annulation, contestant la manière dont elle a été adoptée et les procédures qui l'ont accompagnée.

Le Real Madrid a réaffirmé sa volonté de défendre les droits et les intérêts des clubs, insistant sur la nécessité de respecter la loi, la transparence et les principes de bonne gouvernance dans le football espagnol, des principes qui, selon lui, doivent guider les décisions de la Ligue et de ses organes de gouvernance.

Publicité

Le rejet du recours de la Liga par le Tribunal suprême constitue donc un nouveau rebondissement judiciaire en faveur du Real Madrid et de l'Athletic Bilbao, qui réclamaient l'annulation de l'accord conclu par Tebas avec le fonds CVC. Il ferme à la Ligue la porte de tout recours contre cette décision et entérine l'annulation de l'accord approuvé par son assemblée générale.

À lire aussi : Le choc de la manita déstabilise Xavi : « Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé »