Adriano n'oubliera jamais le Real Madrid

Après des années de silence et de secret, l'ancien attaquant de l'Inter Adriano s'est exprimé sur les problèmes auxquels il a été confronté.

Le Brésilien était autrefois l'un des joueurs les plus redoutés du football mondial, seulement parce que sa carrière a rapidement décliné et que des rumeurs pnt proliféré de temps en temps sur sa vie personnelle.

"Ils disent que j'ai disparu", a écrit Adriano pour The Players Tribune. "Adriano s'est éloigné de millions de personnes. Adriano est drogué. Adriano a disparu dans les favelas. Tu sais combien de fois j'ai vu ces gros titres? Merde."

Adriano a une fois assommé l'Estadio Santiago Bernabeu avec un superbe coup franc dans le coin supérieur, mais il a dû se battre pour le droit de le tirer. "Je n'oublierai jamais, nous jouions contre le Real Madrid lors d'un match amical au Bernabeu, et je suis entré comme remplaçant", a écrit Adriano.

"Nous gagnons un coup franc en dehors de la surface de réparation et je m'approche du ballon. Hé, pourquoi pas? Eh bien, devinez qui vient derrière moi en disant:" Non, non, non. Je le prend. "Materazzi! Ce gros méchant de b ***** d! Hahahah! Je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait, parce que je ne parlais pas encore italien. Mais j'ai compris qu'il était énervé. Il voulait le prendre. Mais Seedorf est intervenu et il a dit: «Non, laissez le gamin le prendre."

«Personne ne rigole avec Seedorf. Alors bien sûr, Matterazzi a dû se retirer, et ce qui est si drôle, c'est que si vous regardez la vidéo, vous pouvez voir Matterazzi debout, les mains sur les hanches en pensant: 'Ce putain de gamin s'en va faire exploser le ballon dans la lucarne du haut !!! '"

"Les gens me demandent tout le temps à propos de ce coup franc. Comment? Comment, comment, comment? Comment as-tu frappé le ballon si fort? Je leur dis: 'Merde mec! Je ne sais pas! Je l'ai frappé avec le pied gauche et Dieu a fait le reste!