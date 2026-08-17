Adieu Miami : Busquets entame une nouvelle histoire avec le Barça

Dans une décision aux dimensions à la fois émotionnelles et sportives, Sergio Busquets est revenu au FC Barcelone par la porte qu'il avait franchie il y a trois ans.

Le joueur qui a porté le maillot blaugrana pendant 15 saisons, remportant des dizaines de titres, a officiellement rejoint le staff technique du Barça Atlètic, entamant ainsi une nouvelle étape de sa carrière moins d'un an après avoir mis un terme à sa carrière de joueur.

L'arrivée de Busquets (38 ans) au sein du staff de l'entraîneur Juliano Belletti intervient alors qu'il achève actuellement la formation nécessaire à l'obtention de sa licence d'entraîneur.

Durant cette période, il travaillera aux côtés de Belletti dans l'enceinte du stade Johan Cruyff, où l'équipe réserve cherche à construire une nouvelle identité sous la direction de l'actuel staff technique.

Busquets a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle au FC Barcelone, où il a formé avec Andrés Iniesta et Xavi Hernández l'un des milieux de terrain les plus emblématiques de l'histoire du football moderne.

Après son départ du club à l'été 2023, il a rejoint l'Inter Miami en Major League Soccer, où il a évolué deux saisons aux côtés de Lionel Messi, Luis Suárez et Jordi Alba, avant d'annoncer sa retraite en juillet 2025.

Le retour au club qui a bâti sa gloire semblait un choix naturel pour la légende catalane. Busquets n'est pas un simple nom de passage dans l'histoire du Barça, mais l'un des symboles du « tiki-taka » et l'un des joueurs les plus influents du vestiaire pendant plus d'une décennie et demie.

Sur le plan sportif, le Barça Atlètic a décroché sa première victoire en matchs amicaux cette saison la semaine dernière, en s'imposant face à L'Hospitalet sur le score de 2-0, grâce à des buts de Shane Kluivert et Ignasi Coll.

L'équipe se prépare désormais à disputer son prochain match amical mercredi face au CE Europa, à huis clos au Johan Cruyff Arena.

L'arrivée de Busquets est perçue au sein du club comme un renfort de qualité, non seulement pour sa grande expérience footballistique, mais aussi pour sa capacité à transmettre les valeurs du Barça et son style de jeu aux nouvelles générations de joueurs.

Avec le début officiel de son parcours d'entraîneur, tous attendent de voir comment ce grand nom contribuera à façonner l'avenir de l'équipe réserve, et peut-être son cheminement vers des postes techniques plus élevés au sein du club au cours des prochaines années.