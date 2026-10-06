La Ligue professionnelle saoudienne, la Roshn Saudi League, s'apprête à procéder à une modification majeure, qui pourrait changer la physionomie de la ligue au cours des prochaines années.

L'assemblée générale de la Ligue saoudienne a tenu une réunion avec les clubs, cet après-midi du mardi, afin de discuter de certaines modifications susceptibles d'intervenir au cours de la prochaine période.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », la modification la plus marquante présentée par l'assemblée générale de la ligue aux clubs lors de la réunion de ce jour concerne le critère de choix du président de la ligue pour la période à venir.

Le journal a précisé que l'assemblée générale a proposé aux clubs d'adopter la compétence comme critère de choix du président de la Ligue saoudienne au cours de la prochaine période, en remplacement de la condition précédente, à savoir le fait de posséder une expérience d'au moins cinq ans.

Selon la nouvelle condition, la Ligue saoudienne pourrait être présidée par une personne ne disposant pas d'une grande expérience ni d'une longue activité au sein de la ligue, le facteur de la compétence suffisant, sans considération d'âge ou d'expérience antérieure.

La Ligue saoudienne est actuellement présidée par Omar Mughrabel, nommé il y a environ trois ans, précisément en janvier 2024.

Il convient de rappeler que la Ligue saoudienne revêt une grande importance dans l'organisation du travail des clubs de la Roshn League, notamment en ce qui concerne ses commissions, à l'image de la commission de recrutement qui contrôle largement les transferts des clubs.