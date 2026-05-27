adidas réédite ses maillots emblématiques de la Coupe du monde dans le cadre de sa collection rétro « Bringback »

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, adidas dévoile une collection de maillots emblématiques, portée par les sélections nationales les plus prestigieuses de l’histoire du football. En rééditant des designs légendaires issus de plusieurs générations, la marque rend hommage à l’héritage culturel, aux moments forts et à l’esthétique unique qui ont façonné le ballon rond.





Piochant dans les époques les plus marquantes de la Coupe du monde de la FIFA, la gamme réactive des silhouettes et des graphismes mythiques conservés dans les archives, et les propose à une nouvelle génération de supporters, de collectionneurs et d’amateurs de style. Motifs géométriques affirmés, rayures ton sur ton, imprimés saisissants sur la poitrine et palettes de couleurs emblématiques : chaque maillot réaffirme le langage stylistique audacieux qui a façonné la culture du football entre la fin des années 80 et le début des années 2000.

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Au-delà du terrain, la collection s’étend à une gamme adidas Originals Culturewear qui puise dans ces mêmes archives pour marier héritage football et esthétique contemporaine. En parallèle des maillots Bringback, adidas propose aussi des répliques crop top pour certaines versions domicile et extérieur de l’Allemagne, du Japon et de l’Espagne, renforçant ainsi le lien entre culture foot, mode actuelle et expression personnelle.

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Le maillot domicile de la Belgique en 1986 reste étroitement lié à sa demi-finale historique de la Coupe du monde au Mexique. Ce modèle rouge foncé, orné de rayures ton sur ton et doté d’une silhouette intemporelle à manches longues, est devenu le symbole de cette génération emblématique. Les archives allemandes comptent plusieurs des designs de football les plus célèbres d’adidas. Le maillot extérieur de 1990 a introduit l’un des motifs géométriques les plus emblématiques de la marque sur la poitrine, tandis que les maillots domicile et extérieur de 1994 ont ouvert une ère plus expérimentale grâce à des motifs noir-rouge-or agrandis, inspirés du drapeau allemand.

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Le maillot domicile du Japon de 1993, associé à la campagne de qualification dramatique connue sous le nom de « tragédie de Doha », est devenu un symbole durable du football japonais grâce à son légendaire motif asymétrique inspiré d’un corbeau à trois pattes. Ce design a marqué le début d’une nouvelle ère pour le Japon sur la scène footballistique mondiale et reste l’un des maillots les plus célèbres de l’histoire du football asiatique.

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Le maillot domicile de l’Espagne en 1994 symbolise un tournant majeur du football ibérique ; ses rayures verticales ton sur ton incarnent l’audace visuelle qui caractérisait les années 1990 et font désormais partie des tenues espagnoles les plus reconnaissables de l’histoire de la Coupe du monde. Le maillot domicile de la Suède en 1994, rendu légendaire par la troisième place du pays aux États-Unis, voit ses graphismes géométriques bleus audacieux sur fond jaune vif incarner à la perfection l’esprit expressif du design footballistique des années 90.

Boutique : collection adidas x Coupe du Monde Bringback.

La collection est désormais disponible à l’achat en ligne sur le site d’adidas.