adidas dévoile un maillot spécial de l’Argentine pour le dernier match international de Lionel Messi

adidas a officiellement dévoilé une collection Argentine historique pour commémorer la carrière légendaire de Lionel Messi avec la sélection nationale. Cette gamme est emmenée par un maillot en édition spéciale que l’Argentine portera lors de la dernière apparition internationale de Messi, le 6 octobre.

Conçu pour marquer un moment majeur de l’histoire du football, ce maillot sur mesure associe innovation de haute performance et hommages symboliques appuyés au pays comme à sa plus grande icône.

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Le design du maillot s’articule autour d’une réinterprétation moderne du Soleil de Mai, l’un des symboles nationaux les plus emblématiques de l’Argentine, qui s’étend sur l’avant et l’arrière du torse. La palette classique bleu ciel et blanc est sublimée par des détails dorés premium sur l’écusson de la fédération, les finitions et la numérotation des joueurs, afin de célébrer les trophées et les exploits historiques qui ont défini le parcours international de Messi.

Fait rare et distinctif, le logo de performance traditionnel d’adidas a été remplacé par le logo signature personnel de Messi. Une finition exclusive mettant en avant l’emblématique numéro 10, encadré par des branches de laurier et le Sol de Mayo, complète ce look commémoratif.

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Conçu pour répondre aux exigences du football de très haut niveau, le maillot intègre la dernière technologie CLIMACOOL+ d’adidas. Élaborée à partir d’une cartographie corporelle en 3D et de tissus extensibles techniques, la tenue optimise la ventilation et la gestion de l’humidité dans des conditions de forte intensité. Des panneaux perforés à trois bandes et des zones en mesh stratégiquement placées ont été intégrés sur l’ensemble afin de maximiser la circulation de l’air et le confort sur le terrain.

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Au-delà du seul maillot de match, adidas lance une capsule Messi x Argentine complète afin d’offrir aux supporters davantage de façons de célébrer cet héritage. La collection comprend une gamme d’avant-match avec des graphismes audacieux inspirés du drapeau argentin. Cette ligne lifestyle transpose ce langage visuel dans des silhouettes du quotidien, ainsi que dans un short et des chaussettes assortis en édition spéciale.

Boutique : maillot en édition spéciale adidas x Lionel Messi

Le maillot en édition spéciale adidas x Lionel Messi est disponible dès maintenant dans les magasins adidas, chez certains revendeurs, et en ligne sur adidas.



