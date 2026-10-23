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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Ademi encense le talent du Barça et révèle les coulisses de sa relation avec Flick

K. Adeyemi
H. Flick
X. Espart
Raphinha
L. Yamal
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Éloge spécial avant le Clásico

Karim Adeyemi, la star du Barcelone, a affirmé que Xavi Espart est le joueur de l'académie qui l'a le plus impressionné.

Cette déclaration est intervenue après qu'Adeyemi a répondu aux questions des supporters du club catalan sur sa chaîne YouTube, vendredi, deux jours avant le Clasico, et il a également évoqué ses premiers mois avec l'équipe.

À propos de son premier Clasico, Adeyemi a déclaré : « Je suis vraiment très enthousiaste, bien sûr. »

Au sujet du conseil le plus important qu'il a reçu de l'entraîneur Hansi Flick, il a expliqué : « La chose la plus importante qu'il m'a dite, c'est de profiter de l'ambiance du club et des gens en Catalogne. »

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Quant à sa destination préférée pour les vacances, il a révélé : « C'est très difficile de choisir une seule destination. J'aime le Japon, et j'aime aussi aller en Albanie et au Kosovo. »

À propos de ses buts préférés, il a dit : « Mon but préféré a été celui contre Chelsea en Ligue des champions, mais j'aime aussi le premier but que j'ai marqué sous le maillot de Barcelone. »

Au sujet de sa décision de rejoindre Barcelone, il a affirmé : « J'étais totalement sûr de ma décision. Les meilleurs joueurs du monde ont toujours joué pour ce club, et Barcelone est un club incroyable. »

Concernant son niveau en espagnol, il a ajouté : « L'adaptation se passe facilement, mais mon espagnol... »

À propos de son joueur préféré à Barcelone, à l'exception de Lionel Messi, il a répondu : « Andrés Iniesta, Neymar et Ronaldinho. »

Au sujet du joueur de l'académie de La Masia qui l'a le plus impressionné, il a dit : « Xavi Espart est déjà un très bon joueur, et il m'a impressionné. »

Concernant sa relation particulière avec Hansi Flick, Adeyemi a déclaré : « Je le pense. C'est l'une des principales raisons qui m'ont poussé à venir, et je lui en suis très reconnaissant. Flick est quelqu'un de très important pour tous les joueurs, et il entretient une relation particulière avec chacun d'eux. »

Au sujet des joueurs les plus difficiles à défendre durant les entraînements, il a conclu : « Lamine Yamal, et aussi Raphinha. Je ne peux pas choisir un seul joueur. »

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