Karim Adeyemi, la star du Barcelone, a affirmé que Xavi Espart est le joueur de l'académie qui l'a le plus impressionné.

Cette déclaration est intervenue après qu'Adeyemi a répondu aux questions des supporters du club catalan sur sa chaîne YouTube, vendredi, deux jours avant le Clasico, et il a également évoqué ses premiers mois avec l'équipe.

À propos de son premier Clasico, Adeyemi a déclaré : « Je suis vraiment très enthousiaste, bien sûr. »

Au sujet du conseil le plus important qu'il a reçu de l'entraîneur Hansi Flick, il a expliqué : « La chose la plus importante qu'il m'a dite, c'est de profiter de l'ambiance du club et des gens en Catalogne. »

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Quant à sa destination préférée pour les vacances, il a révélé : « C'est très difficile de choisir une seule destination. J'aime le Japon, et j'aime aussi aller en Albanie et au Kosovo. »

À propos de ses buts préférés, il a dit : « Mon but préféré a été celui contre Chelsea en Ligue des champions, mais j'aime aussi le premier but que j'ai marqué sous le maillot de Barcelone. »

Au sujet de sa décision de rejoindre Barcelone, il a affirmé : « J'étais totalement sûr de ma décision. Les meilleurs joueurs du monde ont toujours joué pour ce club, et Barcelone est un club incroyable. »

Concernant son niveau en espagnol, il a ajouté : « L'adaptation se passe facilement, mais mon espagnol... »

À propos de son joueur préféré à Barcelone, à l'exception de Lionel Messi, il a répondu : « Andrés Iniesta, Neymar et Ronaldinho. »

Au sujet du joueur de l'académie de La Masia qui l'a le plus impressionné, il a dit : « Xavi Espart est déjà un très bon joueur, et il m'a impressionné. »

Concernant sa relation particulière avec Hansi Flick, Adeyemi a déclaré : « Je le pense. C'est l'une des principales raisons qui m'ont poussé à venir, et je lui en suis très reconnaissant. Flick est quelqu'un de très important pour tous les joueurs, et il entretient une relation particulière avec chacun d'eux. »

Au sujet des joueurs les plus difficiles à défendre durant les entraînements, il a conclu : « Lamine Yamal, et aussi Raphinha. Je ne peux pas choisir un seul joueur. »