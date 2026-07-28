AD : le talent de l’Ajax Ouazane tranche définitivement entre l’équipe des Pays-Bas et le Maroc

Abdellah Ouazane a définitivement choisi une carrière internationale avec le Maroc, rapporte l’Algemeen Dagblad. Le milieu de terrain de dix-sept ans a disputé des matches internationaux en équipes de jeunes avec les Pays-Bas, mais ne considère donc pas les A néerlandais comme son objectif ultime.

Ouazane a porté les couleurs des équipes de jeunes des Pays-Bas et du Maroc. Le choix du quart de finaliste de la Coupe du monde n’a pas été facile, comme le montre une reconstitution de l’AD.

« Il a longuement pesé le pour et le contre, beaucoup réfléchi, avant de finalement suivre son cœur. Ce n’est pas l’approche méthodique du Maroc, mais son ressenti qui a été décisif, selon son entourage, ce qui ne voulait pas dire qu’il n’avait pas un bon sentiment vis-à-vis des Pays-Bas », analyse le journal au sujet du choix du joueur de l’Ajax pour le Maroc.

Ouazane a disputé en 2023 sa première sélection en jeunes avec le Maroc. D’autres matches ont suivi par la suite. « Notre plan avec Appie a bien fonctionné », explique Chris van Puyvelde, ancien directeur technique de la fédération marocaine de football.

« Cela faisait partie de la nouvelle politique visant à regarder bien davantage vers la diaspora », révèle le dirigeant belge, qui a travaillé au Maroc entre 2022 et 2025. Durant cette période, il a eu de nombreux contacts avec le talent de l’Ajax et sa famille.

« J’avais par exemple beaucoup de contacts avec sa mère. Les mères ont porté un enfant pendant neuf mois et ont d’autres préoccupations que les pères, qui veulent souvent parler football. Les mères veulent savoir : mon enfant sera-t-il entre de bonnes mains ? Elle m’appelait aussi souvent avec des questions », poursuit l’ancien « directeur technique » de la fédération marocaine.

Ouazane se concentre donc sur le Maroc et sur l’équipe première de l’Ajax, où il semble avoir une chance honnête avec Míchel. Il y a un an, il semblait en route vers le Real Madrid, mais ce transfert a capoté au tout dernier moment.