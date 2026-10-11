C’était un contre d’école, si beau que même Jose Mourinho a sprinté jusqu’à l’amas de joueurs près du poteau de corner pour tomber dans les bras de son joker Vinicius Junior. Celui-ci avait participé à une action menée sur toute la longueur du terrain depuis le milieu de terrain et avait finalement marqué le 2-0 pour le Real Madrid contre Villarreal, sur une passe de Jude Bellingham (71e).

Mais ce qui, après la méforme récente du Brésilien, un seul but cette saison en cours puis une place sur le banc lors du premier match après la trêve internationale, ressemblait à un petit conte de fées, s’est transformé peu après en cauchemar du point de vue de Vini Jr., de Mourinho et du Real.

Car pendant que le Bernabeu et les joueurs en blanc fêtaient encore ce but, l’arbitre de champ Isidro Diaz a vérifié l’action et son développement sur l’écran au bord du terrain, avant de sortir le carton rouge pour Vinicius Junior.

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Qu’a fait Vinicius Junior à Nathan Saliba lors du contre ?

L’explication : dans son duel de course au milieu de terrain, après que le Brésilien avait décalé le ballon à gauche vers Bellingham, il s’est procuré l’avantage décisif face à Nathan Saliba de Villarreal en tirant violemment une fois le Canadien par les cheveux. Saliba a ainsi été tellement déséquilibré qu’il n’a plus pu suivre Vini.

La seule conséquence logique : annulation du but du Real et rouge pour comportement violent ou antisportif pour l’attaquant. Ce dernier a accueilli son expulsion avec une réaction très vive, d’abord totalement incrédule, puis en colère. Antonio Rüdiger a dû retenir son coéquipier, aidé par Arda Güler, pour l’empêcher de trop s’en prendre à l’arbitre Diaz. « Je suis désolé pour mon équipe et les supporters », a ensuite écrit Vinicius sur Instagram.

« Je ne sais pas ce qui se passe avec les arbitres, je ne comprends pas ce carton rouge, mais le plus important, c’est la victoire », a déclaré Aurelien Tchouameni. L’entraîneur Mourinho a même boycotté la conférence de presse en signe de protestation, visiblement pour ne pas risquer de suspension.

Malgré son infériorité numérique, le Real a défendu son avantage jusqu’au bout et n’a pas laissé le tenant du titre, le FC Barcelone, s’échapper davantage au classement. Même sans son meilleur buteur Raphinha, le Barça a battu Getafe grâce à des buts d’Anthony Gordon (2e), Gabriel Jesus (30e) et Jules Kounde (73e). Avec le maximum de 24 points, l’équipe de Hansi Flick est en tête de la Liga avec cinq points d’avance sur l’Atlético de Madrid (2-1 sur le terrain de D. Alaves) et six sur le Real Madrid.

L’homme du match pour le Real et Mourinho a été la recrue Yan Diomande. L’ancien joueur de Leipzig a inscrit son premier but pour les Merengue sur un service de Fede Valverde (63e). L’Ivoirien de 19 ans avait pris la place de Vinicius dans le onze de départ de Mourinho.