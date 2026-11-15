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Le Barça poursuit ses démarches pour renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato hivernal. Le club a ainsi envoyé un émissaire pour suivre le match entre l'Argentine et l'Uruguay au stade de « La Bombonera », afin d'observer l'Argentin Lisandro Martínez, ainsi qu'un jeune talent uruguayen qui n'a pas eu l'occasion de prendre part à la rencontre.

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Selon les informations du quotidien espagnol « Sport », Deco et Hansi Flick restent convaincus de la nécessité de recruter un nouveau défenseur lors du marché des transferts hivernal, malgré les grandes difficultés que représente cette mission.

La direction sportive du Barça continue de travailler pour boucler cette opération, après que les différentes démarches entreprises par le club au cours des dernières semaines n'ont abouti à aucun accord.

La recherche d'un défenseur central se poursuit, les responsables techniques continuant d'étudier les options disponibles sur le marché des transferts, à la recherche du joueur adéquat capable d'élever le niveau de l'équipe, sans compromettre l'équilibre financier délicat qui s'impose au sein du club.

Le marché des transferts européen a déjà connu des démarches de plusieurs clubs qui ont constaté la présence de représentants du Barça venus suivre de près certains défenseurs, parmi lesquels Yıltıç, Nijstad et Vušković.

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Des rapports avaient révélé il y a quelques jours l'échec des tentatives du club catalan de convaincre le Bayern Munich de lui prêter son défenseur Jonathan Tah à partir du mois de janvier prochain.

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Le Barça poursuit ses démarches sur plusieurs fronts, dans l'espoir de trouver l'un de ces défenseurs capables de conférer davantage de solidité à sa ligne arrière sous la direction de Flick.

En parallèle, la trêve internationale ouvre de nouveaux fronts au club catalan, qui sait qu'il ne peut gâcher de telles occasions pour continuer à chercher un renfort défensif que Hansi Flick considère comme une nécessité incontournable.

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Deux options différentes sur la table du Barça

Selon les informations obtenues par « Sport », le Barça a envoyé l'un de ses représentants au stade « La Bombonera » pour suivre le match entre l'Argentine et l'Uruguay, disputé dans la nuit de samedi et soldé par une victoire de la sélection uruguayenne sur le score de 2-1.

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L'un des recruteurs du club catalan s'est rendu dans la capitale argentine, Buenos Aires, pour observer plusieurs joueurs internationaux participant à la rencontre et évaluer leur niveau de près.

Ces mêmes informations ont indiqué la présence de deux noms totalement différents en termes de potentiel et d'expérience, dont l'un pourrait finir par porter le maillot du Barça dans la période à venir, en fonction de l'évolution du marché des transferts.

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Lisandro Martínez, le défenseur argentin de 28 ans, figure en tête de la liste des joueurs suivis par le Barça, un nom publiquement associé au club catalan au cours des dernières semaines.

Le contrat de Martínez avec Manchester United expire à la fin de la saison en cours. Il compte parmi les joueurs dotés d'une grande expérience, malgré les répercussions de la mauvaise passe que traverse le club anglais.

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Le défenseur argentin se distingue par une grande puissance dans les duels individuels et les contacts directs, malgré sa petite taille de 1,76 mètre.

Néanmoins, l'arrivée d'un entraîneur comme Mauricio Pochettino à la tête du banc de Manchester United pourrait ouvrir une nouvelle page dans l'avenir de Lisandro Martínez avec l'équipe.

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Jusqu'à il y a quelques jours encore, le joueur ne cachait pas, que ce soit publiquement ou dans ses propos privés, son désir de quitter Manchester United pour vivre une nouvelle expérience dans les plus brefs délais.

Lisandro Martínez a disputé l'intégralité du match sur 90 minutes, enregistrant 90 interventions, dont 71 passes réussies sur 78 avec un taux de réussite de 91 %, ainsi que six récupérations de balle, trois dégagements et deux duels remportés sur quatre.

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Le défenseur argentin n'a pas livré un mauvais match, mais il n'a pas pu pour autant éviter la défaite de la sélection de son pays.

Un talent en quête d'une opportunité

Quant au second nom que le Barça voulait observer, il appartient à la liste des talents qui apparaissent régulièrement dans le football uruguayen. Il s'agit de Juan Rodríguez, le défenseur gaucher de 21 ans qui évolue actuellement dans les rangs de Cagliari.

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Rodríguez est un joueur titulaire incontournable dans son équipe, et les évaluations indiquent qu'il affiche des prestations remarquables durant les premiers mois de la saison, après une importante progression dans son développement.

Le joueur est également devenu un élément habituel de la liste de la sélection uruguayenne, mais il y occupe encore pour l'instant le rôle de remplaçant, derrière plusieurs noms de premier plan, parmi lesquels Ronald Araújo et le défenseur chevronné José María Giménez.

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Juan Rodríguez n'a disputé aucune minute lors de la rencontre face à l'Argentine, ce qui a privé le Barça de la possibilité de le suivre sur le terrain et d'évaluer son niveau de près.

L'entraîneur Diego Forlán a préféré s'appuyer sur Ronald Araújo et Mathías Olivera en charnière centrale, sans procéder à aucun changement à ce poste tout au long du match, laissant Rodríguez sur le banc des remplaçants jusqu'au coup de sifflet final.

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Les deux options diffèrent totalement par la nature de leur potentiel : tandis que Lisandro Martínez représente une option dotée d'expérience et capable d'apporter un plus immédiat, Juan Rodríguez incarne un projet de défenseur prometteur, doté d'un grand avenir.

Pour l'heure, le prix du défenseur uruguayen reste relativement raisonnable sur le marché des transferts, les estimations indiquant que Cagliari n'acceptera pas son départ pour moins de 15 millions d'euros.

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Cagliari avait versé au club de Peñarol environ 4,5 millions d'euros pour recruter le joueur, il y a un peu plus d'un an.