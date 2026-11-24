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Le tacle d'Eduardo Camavinga, joueur du Real Madrid, sur le pied de Sava Mijnans, joueur du PSV Eindhoven, a suscité une polémique arbitrale lors du match qui a opposé les deux équipes mardi soir en Ligue des champions.

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Le Real Madrid s'est largement imposé 5-1 face au PSV Eindhoven au stade Santiago-Bernabéu, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Le club merengue s'est imposé après avoir été mené d'un but en première période, avant de répondre en inscrivant cinq buts.

Un compte spécialisé dans l'analyse des actions arbitrales a estimé que Camavinga méritait un carton rouge direct après une intervention imprudente sur un joueur adverse.

Le compte « Archivo VAR » a publié sur le réseau social X une analyse de l'action, estimant que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) avait sauvé Camavinga d'une expulsion, bien qu'il ait touché le ballon en premier.

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Le compte a expliqué que le joueur du Real Madrid avait gardé le pied haut avant que ses crampons ne viennent heurter la cheville de Mijnans, considérant que l'intervention relevait du jeu violent et dangereux.

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Le compte a commenté l'action en ces termes : « Même si le Français a touché le ballon en premier, il a gardé les crampons levés et les a plantés dans la cheville de Mijnans ».

« Archivo VAR » a conclu que l'action justifiait, selon lui, un carton rouge direct, affirmant que l'intervention constituait un « jeu violent et dangereux ».

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Cette action relance le débat sur l'appréciation des interventions dans lesquelles le joueur touche le ballon en premier, avant que son pied haut ne blesse l'adversaire, un point sur lequel les jugements arbitraux divergent selon le degré d'intensité et de dangerosité de l'intervention.