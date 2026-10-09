Le célèbre journaliste Achraf Ben Ayad estime, dans un article du quotidien espagnol « Mundo Deportivo », que le président du Barça, Joan Laporta, a l'occasion de dépasser son différend avec la légende argentine Lionel Messi.

Cela se concrétiserait par l'organisation d'un hommage historique digne de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, une fois achevés les travaux de rénovation du stade Spotify Camp Nou, de quoi tourner la page du différend et remettre la relation entre les deux parties sur la bonne voie.

Voici, dans son intégralité, l'article d'Achraf Ben Ayad paru dans le quotidien espagnol :

Laporta est un homme intelligent, qui aime être apprécié de tous. Il se moque des critiques de la presse, mais un commentaire négatif d'un supporter suffit à provoquer sa colère. Il a une personnalité si simple et spontanée qu'il peut ignorer la question d'un journaliste, mais il tient à répondre à un supporter s'il le croise dans la rue. Il aime toujours être aimé des gens, surtout après toutes ces années passées à la présidence du club.

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Sur le plan des résultats, l'équipe affiche son meilleur niveau. Quant aux recrutements, les supporters du Barça sont très satisfaits du rendement des joueurs ayant rejoint l'équipe cette saison. Pourtant, il y a une chose que Joan Laporta garde en lui et sur laquelle il observe le silence : tenter un jour de mettre fin à la rupture avec Lionel Messi.

Je ne doute pas que l'hommage rendu à Messi dans son pays il y a quelques jours a poussé Laporta à penser à l'avenir, à imaginer l'importance d'organiser une cérémonie similaire, voire meilleure, au stade Spotify Camp Nou lorsque ses travaux de rénovation seront entièrement achevés.









Dans la relation entre Joan et Messi, chacun campera sur sa position jusqu'au bout. Le président du Barça continuera d'affirmer qu'il a fait ce qu'il y avait de mieux pour le club, tandis que la star argentine évoquera toujours avec douleur la journée du 5 août 2021.

Mais au milieu de tout cela, le Barça, en tant que club, mérite que les choses reviennent sur la bonne voie et que ses membres aient l'occasion d'applaudir, d'un applaudissement historique, le meilleur joueur de l'histoire du football.

Je n'ai pas le moindre doute que Laporta tentera d'y parvenir à l'approche de l'achèvement définitif du nouveau stade. Il le fera à sa manière, mais de façon à ce que son œuvre en acquière un éclat plus grand encore. Car Messi fait partie intégrante de ce grand club, et il le restera toujours.