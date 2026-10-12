Dans une démarche qui révèle l'ampleur de la prudence dans les coulisses du Barça, l'entraîneur Hans Flick a décidé d'écarter sa star brésilienne Raphinha du déplacement périlleux à Istanbul pour affronter Galatasaray, une décision moins technique que médicale et préventive, prise en plein accord entre les deux parties afin d'éviter une nouvelle rechute.

L'accord entre Flick et Raphinha

Le technicien allemand a confirmé vendredi dernier que l'ailier brésilien ne figurerait pas dans la liste du Barça pour le match de mardi contre Galatasaray en Turquie, le même accord qui l'avait également éloigné de la rencontre face à Getafe samedi dernier.

Des sources internes au club de Barcelone ont révélé que Flick ne souhaite absolument pas prendre de risques avec le joueur, après ce qui s'est produit la saison dernière lorsque son retour de blessure avait été précipité, ce qui lui avait valu deux blessures supplémentaires l'ayant écarté longuement des terrains.

Une source proche du staff technique a déclaré, selon le quotidien espagnol « Marca » : « Cette fois, nous voulons éviter toute surprise. »

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Elle a ajouté que la décision a été prise à l'unanimité et que, s'il s'était agi du Clasico, Raphinha aurait pu participer. Mais compte tenu de la valeur de l'adversaire et de l'importance des échéances à venir, les deux parties ont préféré patienter et lui accorder davantage de temps pour une récupération complète.

Un programme spécial à Istanbul

Sur le plan de la préparation, le staff technique a décidé de ne pas rentrer directement à Barcelone après le match contre Galatasaray, afin d'éviter la fatigue et le risque de blessures lié au voyage.

Les joueurs passeront la nuit à Istanbul et effectueront une séance d'entraînement dans la ville turque avant de regagner Barcelone mercredi, en vue du prochain match, samedi, contre le Real Betis en Liga.

La liste du Barça pour le choc face à Galatasaray

Hans Flick a dévoilé ce lundi la liste officielle de l'équipe pour la rencontre face à Galatasaray, qui n'a connu aucune grande surprise, hormis l'absence de Raphinha.

Voici la liste :

Gardiens : Joan Garcia, Livakovic, Szczesny.

Défenseurs : Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart, Cancelo, Balde, Farinanas.

Milieux : Pedri, Rodri, Gavi, Bernal, Fermin, Olmo.

Attaquants : Lamine Yamal, Gordon, Adeyemi et Gabriel Jesus.



