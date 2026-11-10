Accord secret : Barcelone et la fédération brésilienne élaborent un plan spécial pour protéger Raphinha

Le retour de Raphinha au sein de la sélection brésilienne a ouvert un dossier épineux au FC Barcelone, après que des rapports de presse ont révélé l'existence d'une coordination préalable entre le club catalan et la fédération nationale afin de gérer le temps de jeu de la star du Barça, dans une tentative d'éviter une nouvelle blessure qui pourrait bouleverser les calculs de tous.

L'ailier du Barcelone a été convoqué pour disputer les deux matches amicaux face au Japon et à Singapour, prévus les 14 et 17 novembre au Stade national de Singapour, pour sa première apparition avec la Seleção durant la trêve internationale actuelle.

La présence de Raphinha constitue une bonne nouvelle pour le Brésil, qui récupère l'une de ses principales armes offensives, mais elle suscite en revanche une inquiétude manifeste au Barcelone, après une année 2026 difficile physiquement pour le joueur, au cours de laquelle il a subi trois blessures musculaires lors de ses participations avec la sélection.

À cet égard, le réseau brésilien « Globo » a indiqué que le Barcelone et la Confédération brésilienne de football « travaillent à coordonner la gestion de son temps de jeu afin de garantir le retour de Raphinha en pleine forme et de réduire le risque qu'il subisse une troisième blessure consécutive lors de la représentation de la sélection de son pays ».

Le dernier contretemps s'était produit en septembre dernier, lors du match amical face à l'Australie, quand Raphinha avait été contraint de quitter le terrain à la mi-temps après avoir ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse droite.

Les examens médicaux qui ont suivi ont révélé la présence d'un léger œdème musculaire, ce qui a conduit la fédération brésilienne à l'écarter de l'effectif de l'équipe pour le match face à l'Inde et à faciliter son retour pour se rétablir au Barcelone.

Aujourd'hui, avec son retour sous la direction de Carlo Ancelotti, il semble que toutes les parties se soient accordées sur le fait que l'aventure n'est pas permise : chaque minute que disputera Raphinha en Asie sera minutieusement calculée, dans le cadre d'un plan dont le premier objectif est qu'il revienne en Catalogne en bonne santé et prêt à poursuivre la saison sans nouveau contretemps.