Accord dès cette semaine ? Cologne veut apparemment un grand talent anglais

Ainsi, la finalisation du prêt envisagé pourrait déjà être bouclée cette semaine. Les négociations entre les deux clubs seraient, selon l’expert des transferts, très avancées. Malgré l’intérêt de quelques autres clubs, l’ailier gauche de 18 ans voudrait lui-même rejoindre Cologne.

Moore pourrait prendre la place dans l’effectif de Said El Mala, qui est avec insistance associé à un transfert au Borussia Dortmund. Mais une conclusion ne se dessine pas forcément encore : selon des informations concordantes, le BVB offre jusqu’ici environ 40 millions d’euros, bonus compris, tandis que Cologne en réclame environ 50 millions.

Moore est considéré comme l’un des plus grands talents du football anglais. Né à Londres, il a fêté ses débuts professionnels avec Tottenham en mai 2024, à l’âge de seulement 16 ans. Après un total de 21 apparitions (un but, deux passes décisives) au cours des douze mois suivants, il a rejoint à l’été 2025 les Glasgow Rangers en Écosse sous la forme d’un prêt.

Mikey Moore encore lié à Tottenham jusqu’en 2030

Chez les Rangers, Moore s’est imposé comme titulaire au fil de la saison passée et a cumulé sept buts et quatre passes décisives en 47 apparitions. Moore a principalement évolué sur l’aile gauche, mais a aussi été utilisé de manière ponctuelle dans l’axe et sur le côté droit.

Depuis les U15, Moore évolue également pour diverses sélections de jeunes de l’Angleterre. Actuellement avec les U19, pour lesquels il a déjà inscrit sept buts en 14 matches.

Son contrat actuel avec Tottenham Hotspur court jusqu’en 2030. Il est tout à fait possible qu’après un prêt réussi à Cologne, Moore obtienne une vraie chance de réussir sa grande percée chez les Spurs. À l’heure actuelle, cela pourrait toutefois s’avérer compliqué au vu de la frénésie d’achats de Tottenham.