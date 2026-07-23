Le club d'Al-Ahli a bouclé le transfert d'Abdullah Radif, ancien attaquant d'Al-Hilal, durant le mercato estival en cours, après le retrait de son voisin et rival traditionnel Al-Ittihad de la course à sa signature.

Al-Hilal a annoncé, le 7 juillet en cours, le départ définitif d'Abdullah Radif de ses rangs, après cinq années depuis sa promotion en équipe première, durant lesquelles il a été prêté aux clubs d'Al-Taawoun, d'Al-Shabab, d'Al-Ettifaq et d'Al-Feiha.

Le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué qu'Al-Ahli s'est mis d'accord avec Abdullah Radif pour un transfert dans ses rangs lors du mercato estival en cours, avec un contrat s'étendant sur les quatre prochaines années et qui prend fin en 2030.

Radif s'était déjà mis d'accord avec le club d'Al-Ittihad pour un transfert dans ses rangs, avec un contrat s'étendant sur trois saisons, durant lesquelles il devait percevoir 27 millions de riyals, à raison de 9 millions par saison, avant que « le Doyen » ne se rétracte faute de disposer des liquidités nécessaires pour conclure l'opération.

Radif devrait être le troisième attaquant du club d'Al-Ahli, en concurrence avec le Brésilien Ricardo Mathias, derrière l'Anglais Ivan Toney et le Saoudien Firas Al-Buraikan.

Ainsi, le joueur de 23 ans deviendra la sixième recrue d'Al-Ahli lors du mercato estival en cours, après le Gambien Aboubakar Sidy Kanté, le Portugais Francisco Trincão, l'Arménien Edouard Spertsyan et les Saoudiens Mishal Al-Mutairi et Naif Massoud.

Il est à noter que la dernière expérience du jeune attaquant saoudien s'était déroulée avec le club d'Al-Feiha lors de la seconde moitié de la saison dernière, période durant laquelle il n'a disputé que huit matchs, sans inscrire le moindre but, tout en délivrant deux passes décisives.