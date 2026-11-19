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Une surprise footballistique de premier plan se profile à l'horizon. Elle pourrait offrir au public arabe l'occasion de voir le FC Barcelone, l'un des géants du football mondial, lors d'une affiche exceptionnelle dans les mois à venir.

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Le président de la Fédération koweïtienne de football, le cheikh Ahmed Al-Youssef, a révélé l'existence d'un accord de principe avec la direction du FC Barcelone pour l'organisation d'un match amical entre la sélection koweïtienne et le club catalan en février prochain, en marge des célébrations des fêtes nationales du pays. Il a toutefois précisé que la tenue de la rencontre reste liée aux contraintes du club espagnol et à sa capacité à se rendre au Koweït à la date proposée.

Selon les propos rapportés par le quotidien koweïtien « Al-Anba », Ahmed Al-Youssef a expliqué que cet accord avait été trouvé après qu'il eut reçu le vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste, dans son bureau, le jeudi 19 novembre 2026 au soir, lors d'une réunion consacrée aux modalités de ce match très attendu.

Cette démarche revêt une importance particulière pour le football koweïtien, non seulement en raison de l'immense popularité du FC Barcelone, mais aussi des retombées marketing, médiatiques et sportives qu'elle pourrait apporter à la sélection, si les discussions débouchent sur un accord définitif et que le match a bien lieu.

Le FC Barcelone au Koweït en février ?

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Si elle se tient, la rencontre devrait susciter un large engouement populaire, compte tenu de la grande popularité dont jouit le FC Barcelone dans la région du Golfe, mais aussi de la valeur sportive et historique que représente le club espagnol, qui compte habituellement dans ses rangs une élite des plus grandes stars du football mondial.

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Le choix du mois de février coïncide avec deux grandes fêtes nationales au Koweït : le pays célèbre sa fête nationale le 25 février, en commémoration de l'indépendance de 1961, tandis que le 26 février marque l'anniversaire de la Libération. Cette période est généralement rythmée par de nombreuses manifestations populaires et sportives.

Un match de cette envergure apporterait une dimension sportive aux célébrations nationales, d'autant qu'affronter une équipe du calibre du FC Barcelone offrirait à la Fédération koweïtienne l'occasion d'attirer l'attention des médias internationaux et de remplir les tribunes, tout en tirant profit de l'expérience organisationnelle et marketing liée à l'accueil des grands clubs européens.

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Le stade Jaber Al-Ahmad dans l'attente de l'événement

Le stade international Jaber Al-Ahmad fait figure de favori pour accueillir la rencontre, selon les déclarations du président de la Fédération koweïtienne. Il s'agit de l'enceinte principale du pays, qui accueille les matchs de la sélection et de nombreux grands rendez-vous footballistiques.

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Disputer le match dans ce stade revêtirait une importance supplémentaire, puisqu'il s'agirait d'une occasion de mettre en valeur les infrastructures sportives koweïtiennes face à un club mondial de la stature du FC Barcelone, alors que les fédérations sportives du Golfe cherchent à tirer parti des grands matchs amicaux pour renforcer le rayonnement de leurs compétitions et de leurs sélections sur la scène internationale.

Le FC Barcelone possède un riche palmarès national et continental et compte parmi les clubs les plus populaires au monde. Sa venue au Koweït dépasserait donc le simple cadre d'un match amical pour devenir un événement populaire et marketing majeur.

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Pour l'heure, la tenue du match n'a toutefois pas encore fait l'objet d'une annonce officielle définitive, Ahmed Al-Youssef ayant conditionné la concrétisation de l'accord aux contraintes du FC Barcelone et à la possibilité pour sa délégation de se rendre au Koweït en février prochain.

Les supporters koweïtiens attendent donc la suite des négociations, et de savoir si le club catalan parviendra à inscrire cette rencontre à son programme, afin que le projet se transforme en un match officiellement annoncé entre le Koweït et l'un des géants du football européen, en pleine célébration des fêtes nationales.