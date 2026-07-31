Accord de principe entre Arsenal et Newcastle pour le transfert de Guimarães

Le club anglais d'Arsenal est parvenu à un accord de principe pour recruter l'international brésilien Bruno Guimarães, milieu de terrain de Newcastle United, le champion de Premier League ayant fixé une date au cours de la semaine prochaine pour la visite médicale du joueur.

Le journal britannique « Daily Mail » a indiqué que le montant du transfert convenu s'élève à 77 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent des primes et bonus additionnels. Bien que les contrats officiels n'aient pas encore été signés, l'affaire est désormais très imminente et dans ses phases finales.

La direction des « Magpies » était fortement réticente à laisser filer Guimarães, âgé de 28 ans, en particulier après avoir perdu d'autres éléments majeurs cet été comme Sandro Tonali et Anthony Gordon, sans oublier la démission présentée aujourd'hui par l'entraîneur Eddie Howe. Toutefois, l'insistance d'Arsenal et sa volonté de boucler l'affaire ont tranché la question, notamment après que la star brésilienne a créé la surprise au sein de la direction de Newcastle il y a quelques semaines en leur faisant part de son désir explicite de partir, ce qui s'est concrétisé par son absence lors du déplacement de la délégation de l'équipe au stage de préparation à « La Manga ».

Guimarães, sacré avec Newcastle en Coupe de la Ligue en mars 2025 et récemment présent en phase finale de la Coupe du monde, sera la quatrième recrue estivale d'Arsenal, après l'activation de l'option d'achat définitive du défenseur Piero Hincapié en provenance du Bayer Leverkusen, la signature du gardien Illan Meslier lors d'un transfert libre, et la conclusion du transfert de l'ailier grec Christos Tzolis de Bruges pour 36 millions de livres sterling.

Il est à rappeler qu'Arsenal avait tenté de recruter le joueur pour la première fois en 2022 en provenance de l'Olympique lyonnais, avant que Newcastle ne le devance alors pour boucler la signature.