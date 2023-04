AC Milan : la déclaration forte d'Olivier Giroud sur son avenir en équipe de France

Après avoir prolongé son contrat à l'AC Milan jusqu'en juin 2024, Olivier Giroud a fait part de ses ambitions pour les années à venir.

Olivier Giroud est comme le bon vin. Il se bonifie avec le temps. Arrivé en provenance de Chelsea à l'été 2021 à l'AC Milan, l'attaquant français connaît une seconde jeunesse en Italie. Champion d'Italie avec le club milanais l'année dernière, Olivier Giroud continue d'être très utile à son équipe et a été récompensé pour ses belles performances.

"J'ai encore de grandes choses à réaliser"

En fin de contrat cet été, le champion du monde 2018 a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 avec l'AC Milan. Buteur lors du quart de finale retour de la Ligue des champions face à Naples, Olivier Giroud reste très ambitieux pour l'avenir et a ouvertement porté candidature pour l'Euro 2024 avec l'équipe de France.

"Cette prolongation est le travail et la récompense d’une belle saison et demie, presque deux. J’ai gagné un titre de Champion, j’ai eu une bonne adaptation, rapide, la confiance du club et un superbe accueil des supporters. Tout était réuni pour continuer une telle aventure. J’ai encore de grandes choses à réaliser, y compris en cette fin de saison avec la Ligue des Champions", a lancé Olivier Giroud.

"Rester compétitif jusqu'en juin 2024"

"J’aurais peut-être pu me poser plein de questions, souhaiter d’autres choses, à un tas de niveaux à la sortie de la Coupe du monde. Mais l’idée était de mettre à profit ce que je viens de faire avec le Milan, de le bonifier et de rester très compétitif jusqu’en juin 2024. Maintenant, je prends les saisons 'step by step’", a conclu l'attaquant français.

Le recordman de buts en équipe de France va donc poursuivre sa belle aventure avec l'AC Milan et espère rester suffisamment performant et avoir assez de temps de jeu pour continuer à faire partie des listes de Didier Deschamps dans les mois à venir afin de tenter le seul titre qui lui manque avec l'équipe de France : l'Euro.

En attendant, Olivier Giroud aura à coeur de réussir sa fin de saison avec l'AC Milan. Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, l'attaquant français voudra aider son équipe à atteindre la finale en venant à bout de l'ennemi juré, l'Inter Milan, ainsi qu'à finir dans le top quatre, afin de rejouer la Ligue des champions la saison prochaine, en Serie A.