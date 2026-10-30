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Revivez cette soirée extraordinaire de mai 2001 où l’AC Milan a écrasé son rival de la même ville, l’Inter, lors d’une victoire historique 6-0. Marqué par le départ en trombe de Gianni Comandini et l’efficacité d’Andriy Shevchenko devant le but, ce match reste le plus large succès de l’histoire du Derby della Madonnina.

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Un silence particulier s’abat sur San Siro lorsque l’ordre établi du football milanais n’est pas seulement bousculé, mais entièrement balayé. Le 11 mai 2001, alors que l’air printanier pesait sur la capitale lombarde, 78 000 spectateurs s’étaient rassemblés pour le 246e Derby della Madonnina officiel. Aucun des deux clubs ne disputait le Scudetto cette année-là, la Roma donnant le rythme en tête du classement. Mais à Milan, préserver sa fierté passe souvent avant la place en championnat. Ce qui suivit ne fut pas un simple match de football : ce fut un exorcisme de 90 minutes, conclu sur un score que l’on évoque encore avec effroi dans la Curva Nord : Inter 0-6 AC Milan.

Le héros inattendu de la Curva Sud

IMAGO

Si l’on avait demandé avant le coup d’envoi à un supporter de l’AC Milan qui mènerait son équipe à la victoire, le nom de Gianni Comandini aurait peut-être figuré bien loin dans sa liste. Mais le football a l’habitude d’offrir l’immortalité aux héros les moins attendus. Après trois minutes à peine, le stade tremblait. Serginho, qui semblait avoir des ailes aux pieds ce soir-là, débordait sur la gauche et adressait un centre à ras de terre idéal. Comandini surgissait avec l’instinct d’un renard des surfaces aguerri et glissait le ballon hors de portée de Sebastien Frey. L’Inter avait à peine eu le temps de s’ajuster ses protège-tibias que le premier coup était porté. Et la tempête ne faisait que commencer.

Le deuxième acte de la brève mais brillante prestation de Comandini arrivait à peine quinze minutes plus tard. Une fois encore, l’inarrêtable Serginho lui offrait le ballon, déposant un centre délicat au cœur de la surface de l’Inter. Comandini s’élevait sous les projecteurs et plaçait une tête puissante dans le coin du but. 2-0. Ce furent les deux seuls buts de l’attaquant sur l’ensemble de la saison de Serie A, mais ils restent parmi les plus marquants de l’histoire du club. Sous la direction de Marco Tardelli, l’Inter semblait s’enliser, incapable de suivre les permutations fluides des hommes de Cesare Maldini.

Une leçon d’efficacité

Getty Images

Le coup de sifflet de la mi-temps offrait un refuge provisoire à l’Inter, mais ce répit n’était qu’illusoire. Pour l’équipe désignée à domicile, la seconde période allait tourner au naufrage. Huit minutes après la reprise, Federico Giunti se présentait devant le ballon pour tirer un coup franc. Il devait adresser un centre aérien afin de mettre à l’épreuve la défense de l’Inter dans les airs. Mais le ballon échappait à tout le monde, défenseurs et attaquants comme Frey, resté immobile, avant de se loger dans le coin opposé. À 3-0, l’issue du match ne faisait plus de doute ; à 4-0, la soirée virait à la tragédie. Andriy Shevchenko, qui allait devenir le meilleur buteur de l’histoire du derby, imposait enfin sa marque sur la rencontre.

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Le premier but de Shevchenko témoignait de sa qualité de déplacement : une tête vive sur un nouveau centre millimétré de Serginho. L’Ukrainien ne relâchait pas son emprise, tel un requin attiré par le sang. À la 77e minute, il inscrivait son deuxième but et le cinquième de Milan, concluant une contre-attaque bien menée avec l’aisance désinvolte d’un joueur à l’entraînement. Les supporters de l’Inter commençaient à gagner les sorties, incapables d’assister jusqu’au bout à la démolition de leur défense. Dans l’obscurité, le tableau d’affichage lumineux semblait défaillant, tant la réalité qu’il montrait paraissait irréelle.

Le coup de grâce et un record pour l’histoire

Getty Images

Il était juste que l’homme du match, Serginho, ait le dernier mot. À la 81e minute, le Brésilien prenait de vitesse la défense désemparée de l’Inter, effaçait Frey d’une feinte de corps et poussait le ballon dans le but vide pour porter le score à 6-0. Ce but ressemblait à un coup de grâce. Le coup de sifflet final retentissait peu après, confirmant la plus large victoire de l’histoire du derby milanais. Elle dépassait le 5-0 infligé par l’Inter en 1910 et établissait un nouveau record pour le nouveau millénaire.

Pour Cesare Maldini, qui suivait la rencontre depuis le banc, c’était une profonde revanche. Pour l’Inter, une blessure qui mettrait des années à cicatriser. Ce match reste une référence pour l’AC Milan : une démonstration d’efficacité si saisissante qu’elle fit oublier les modestes positions des deux clubs en championnat cette saison-là. Il y avait bien plus que trois points en jeu : ces six buts firent taire la bourgeoisie à scooter et transformèrent San Siro en cathédrale rouge et noire, le temps d’une inoubliable nuit de mai.