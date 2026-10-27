AC Milan, écoute Behrami : « Le parcours de Camarda jusqu’ici est complètement mauvais »

Sur le plateau de DAZN, le débat s’ouvre sur l’utilisation de Camarda par l’AC Milan. Behrami ne mâche pas ses mots : « Je ne comprends pas cette histoire d’entraînement : ça ne t’apporte rien ! Le problème vient du fait qu’il a déjà un contrat élevé. Donc, si l’on veut se tourner vers des clubs néerlandais ou belges, ils ont déjà du mal à payer. En plus, ce sont des clubs qui veulent une contrepartie financière s’ils font jouer un jeune de 18 ans. C’est là que commencent les problèmes pour beaucoup de jeunes : ils disputent 10 matches avec l’AC Milan, obtiennent aussitôt un contrat très élevé, et ensuite, qui les recrute ? Si tu n’as pas de liens solides, avec un club qui, pour le moment, n’a même pas de directeur capable de créer des synergies avec d’autres clubs où ces jeunes pourraient justement progresser… Jusqu’ici, le parcours a été complètement mauvais pour le jeune, et je ne vois pas de progression dans les rares fois où il a joué, ni dans sa personnalité, ni dans son positionnement du corps, sa technique ou sa tactique. Parce que, comme le dit Massimo, il a besoin de disputer 30 à 40 matches avant d’arriver à l’AC Milan. »