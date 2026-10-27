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AC Milan, écoute Behrami : « Le parcours de Camarda jusqu’à présent est complètement erroné »

Milan AC
Serie A

L’ancien international suisse Behrami critique la gestion du cas Camarda par l’AC Milan sur le plateau de DAZN

Sur le plateau de DAZN, le débat s’ouvre sur l’utilisation de Camarda par l’AC Milan. Behrami ne mâche pas ses mots : « Je ne comprends pas cette histoire d’entraînement : ça ne t’apporte rien ! Le problème, c’est qu’il a déjà un contrat élevé. Si l’on envisage un départ dans un club néerlandais ou belge, ces clubs ont déjà du mal à payer. En plus, ils veulent une valorisation financière s’ils font jouer un jeune de 18 ans. C’est là que commencent les problèmes pour beaucoup de jeunes : ils disputent 10 matches avec l’AC Milan, obtiennent aussitôt un contrat très élevé, et ensuite, qui les recrute ? Sans liens solides, avec un club qui n’a même pas, à l’heure actuelle, de directeur capable de créer des synergies avec d’autres clubs où des jeunes comme lui pourraient justement progresser, où peuvent-ils aller ? Jusqu’ici, son parcours a été complètement mauvais pour lui, et je ne vois aucun progrès lors de ses rares apparitions, ni dans sa personnalité, ni dans le positionnement de son corps, ni sur les plans technique et tactique. Car, comme le dit Massimo, il a besoin d’avoir disputé 30 à 40 matches avant d’arriver à l’AC Milan. »

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