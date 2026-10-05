Absent pour deux mois : la blessure frappe « le joueur complet » en Angleterre

Alex Scott, milieu de terrain de Bournemouth, s'est retiré de la sélection anglaise qui doit affronter la République tchèque mardi, en raison d'une blessure à la cuisse.

Le joueur de 23 ans devrait être éloigné des terrains pour une durée comprise entre 6 et 8 semaines à cause d'un problème au quadriceps.

Scott avait livré une excellente prestation lors de sa première titularisation, l'Angleterre s'étant imposée 7-0 face à la Croatie en Ligue des nations samedi.

Le joueur avait ressenti ce problème avant le match, mais il a tout de même disputé 70 minutes au milieu de terrain aux côtés d'Elliot Anderson avant d'être remplacé.

Il a également été décidé d'écarter Ezri Konsa, défenseur d'Arsenal, du match prévu à Wembley par mesure de précaution. Le joueur de 28 ans retournera ainsi dans son club (champion de Premier League) pour soigner une blessure dont il souffre.

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Bournemouth doit disputer 9 matchs entre le 10 octobre et le 8 novembre.

Outre leurs engagements en Premier League durant les week-ends, l'équipe jouera les mercredis ou jeudis pendant 4 semaines consécutives, affrontant le Sturm Graz, l'AC Milan et le Sparta Prague en Ligue Europa, ainsi qu'Aston Villa en quatrième tour de la Coupe de la Ligue (Carabao Cup).

Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, avait vivement salué la prestation de Scott après le match face à la Croatie.

Tuchel a déclaré : « Une première titularisation, et quel début, quelle prestation. Il manie le ballon avec une aisance remarquable, et sa capacité à prendre des décisions est au plus haut niveau. »

Il a ajouté : « Il joue avec une grande confiance ; il est dynamique et très sûr de lui, sans parler de son volume de jeu et de ses déplacements sans ballon. »

Il a poursuivi : « C'est un joueur complet à tous points de vue ; il nous a apporté énormément de vivacité, de variété et un volume de jeu élevé au milieu de terrain. »

Rappelons que Scott avait fait ses débuts avec la sélection anglaise lors du match remporté 2-0 face à la République tchèque à Prague mardi, avant de connaître sa première titularisation quatre jours plus tard.