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Barcelone encaisse un nouveau coup dur sur le plan des blessures : l'Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant de l'équipe, a subi une rechute physique qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Hamza Abdelkarim (18 ans) ne traverse pas une période faste : il risque en effet de manquer plusieurs matchs en raison d'une blessure.

Ces derniers temps, l'attaquant égyptien partageait son temps entre l'équipe première et la réserve, mais il a subi une rechute physique lors de l'entraînement du Barça Atlètic hier, vendredi, en vue du match d'aujourd'hui face à Terrassa.

Hamza avait commencé à se remettre de douleurs musculaires qui l'avaient privé du match de la semaine dernière contre l'Espanyol B, comme l'avaient alors expliqué des sources internes au club.

D'après les révélations du journaliste Achraf Ben Ayad sur son compte « X », Hamza a été victime d'une rechute physique qui l'a finalement privé du match d'aujourd'hui.

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Des sources proches du joueur et au fait de son état se sont montrées pessimistes quant à sa situation, et n'excluent pas une absence de plusieurs semaines en raison d'un problème musculaire survenu dans les dernières minutes de l'entraînement d'hier.

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Le club n'a pour l'instant publié aucun communiqué officiel sur l'état du joueur et n'a confirmé aucune blessure. Seule son absence de la feuille de match d'aujourd'hui a été constatée, son nom ne figurant pas dans la liste des convoqués.

Juliano Belletti, l'entraîneur de l'équipe réserve, devrait faire le point aujourd'hui sur l'état du joueur.

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Une vague de blessures frappe le Barça Atlètic

Le Barça Atlètic traverse une situation très difficile sur le plan des blessures, puisqu'il est actuellement privé de 12 joueurs indisponibles : Eder Aller, Onstein, Hafiz Gariba, Pacifico, Caicedo, Katovic, Dani Avila, Juan Hernández, Shane Kluivert, Sama Nomoko, Ibrahim Diarra, ainsi que Hamza Abdelkarim.

Belletti ne peut pas non plus compter sur Bisquer, Ebrima et Mayans, retenus avec leurs sélections nationales pour la Coupe du monde des moins de 17 ans.

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La direction de l'équipe réserve de Barcelone étudie les causes possibles de cette vague de blessures qui frappe ses rangs et qui a déjà failli entraîner l'annulation de son match contre Girona B.

Cette crise prend d'autant plus d'importance que plusieurs joueurs souffrent de blessures musculaires, parmi lesquels Onstein, Gariba, Caicedo, Avila, Kluivert et Diarra, en attendant que soient dévoilés les détails de l'état de Hamza Abdelkarim.

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Ces blessures suscitent des interrogations au sein du club, d'autant que Barcelone avait renforcé l'été dernier sa structure de préparation physique en recrutant des spécialistes de haut niveau venus de l'équipe première.