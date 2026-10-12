Absences en série : Flick dévoile la liste de Barcelone pour le choc face à Galatasaray

La délégation du Barça s'est envolée pour Istanbul afin de préparer la rencontre face à Galatasaray, demain mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le club catalan a dévoilé une liste de 22 joueurs, sans y apporter le moindre changement, dans l'espoir de poursuivre son excellent départ dans la compétition après la victoire contre Feyenoord (5-1) lors de la journée inaugurale.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'entraîneur Hansi Flick a maintenu la liste annoncée ce matin, marquée par l'absence persistante de Raphinha et Frenkie de Jong, aux côtés d'Andreas Christensen et de Roony Bardghji, tous blessés. L'équipe attend par ailleurs le retour de plusieurs de ses éléments au cours de la période à venir.

La liste comprend les gardiens Joan Garcia, Dominik Livakovic et Wojciech Szczesny, ainsi que les défenseurs Eric Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Alejandro Balde et Xavi Espart. Au milieu de terrain figurent Rodrigo Hernandez, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez et Brian Farinas, tandis que la ligne offensive est emmenée par Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus et Hamza Abdelkarim.

Le cas de Raphinha occupe le devant de la scène, après que le président du club, Joan Laporta, a évoqué la possibilité d'un retour face au Paris Saint-Germain le 20 octobre. Flick, de son côté, espère pouvoir compter sur De Jong contre Séville samedi prochain, après que le Néerlandais a reçu le feu vert médical au terme d'une absence de trois mois et demi.

Eric Garcia s'impose comme le retour le plus notable dans les plans européens, puisqu'il s'apprête à disputer sa première rencontre de Ligue des champions cette saison, après avoir purgé la suspension qui lui avait été infligée suite à son expulsion face à l'Atletico Madrid lors du quart de finale retour de l'édition précédente.

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La délégation du Barça doit arriver à Istanbul en milieu de journée, avant de rejoindre son hôtel puis le stade Rams Park, où Flick et Pau Cubarsi tiendront la conférence de presse. L'équipe effectuera ensuite sa dernière séance d'entraînement sur la pelouse du stade pour préparer la rencontre.

Le Barça devrait disputer la rencontre avec son deuxième maillot de la saison, qui associe le noir et le violet, lors d'un match où l'équipe cherchera à signer son deuxième succès dans la compétition et à consolider son début de parcours européen.