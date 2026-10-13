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Loai Mohamed
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Absence probable lors du Clasico : pourquoi l'annonce de la sanction de Vinicius a-t-elle été reportée ?

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Tous les indices laissent penser que la sanction sera d'au moins deux matches.

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L'annonce de la sanction attendue à l'encontre du Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a été reportée après son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal, samedi dernier, dans l'attente de la décision du Comité de discipline de la Fédération espagnole de football concernant les faits.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » ce mardi, la réunion du Comité ne se limitera pas au dossier Vinicius, puisqu'il examinera également les conséquences de l'interruption du match entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao, notamment la question de la reprise de la rencontre et les éventuelles sanctions disciplinaires à l'encontre du club madrilène.

Bien que les décisions relatives aux sanctions soient habituellement rendues le mercredi, l'annonce a cette fois été repoussée de 24 heures supplémentaires, en raison du délai légal accordé aux parties concernées pour présenter leurs arguments et leurs contestations, conformément à l'article 24 du code disciplinaire.

Cet article prévoit d'accorder aux parties un délai expirant à 14 heures du deuxième jour ouvrable suivant la rencontre, afin de soumettre leurs observations et contestations à l'instance disciplinaire compétente. Et puisque lundi était un jour férié en Espagne à l'occasion de la fête nationale, le mercredi constitue le deuxième jour ouvrable, ce qui fixe 14 heures comme échéance ultime pour le dépôt des plaidoiries.

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En conséquence, le Real Madrid et Vinicius, aux côtés des autres parties concernées, disposent d'un délai courant jusqu'à mercredi midi pour présenter leurs arguments au sujet de l'expulsion du joueur brésilien et du carton jaune reçu par Konaté.

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La décision finale concernant la sanction de la star du Real Madrid est donc attendue jeudi, même s'il n'est pas exclu qu'elle soit annoncée tard dans la journée de mercredi.

Rien ne semble pousser à précipiter la décision, puisque la prochaine journée débute vendredi, tandis que le Real Madrid joue son match dimanche, à domicile, face à Séville.

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Au moins deux matches de suspension et une sanction possiblement alourdie

Concernant la sanction qui pourrait être infligée à Vinicius, le rapport indique que la suspension pourrait partir de deux matches : un pour l'expulsion et un autre en raison de la réaction du joueur envers l'arbitre après le carton rouge, sans exclure l'imposition d'une sanction plus lourde au vu de ce qui figure dans le rapport de l'arbitre de la rencontre.

Si Vinicius était suspendu pour deux matches, il manquerait les rencontres du Real Madrid contre Séville puis Barcelone.

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L'arbitre a indiqué dans son rapport qu'après son expulsion, et alors qu'il se trouvait encore sur la pelouse, Vinicius a continué à protester bruyamment contre sa décision et s'est dirigé vers la zone où se tenait l'arbitre de manière agressive, contraignant ses coéquipiers à le retenir et à le calmer. Il a ajouté qu'il n'avait pas été en mesure de distinguer de propos précis tenus par le joueur.

La formulation du rapport arbitral revêt une grande importance dans la détermination de la sanction, puisque l'article 27 du code disciplinaire dispose que les décisions arbitrales relatives aux faits liés à la rencontre sont réputées exactes et valables, sauf s'il est établi l'existence d'une erreur matérielle manifeste.

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La sanction définitive à l'encontre de Vinicius reste donc suspendue à la décision du Comité de discipline, après l'expiration du délai légal et l'examen de l'ensemble des arguments présentés, entre la perspective d'une suspension de deux matches et celle d'un durcissement de la sanction selon l'appréciation que le Comité portera sur ce qui s'est produit après l'expulsion.

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

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