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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEVANTEAFP
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Absence de 4 mois : le Real Madrid annonce officiellement que sa star va être opérée

Real Madrid
R. Asencio
Espagne

Un coup dur pour l'effectif du Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé, ce mercredi, que son défenseur espagnol Raul Asencio subira une opération chirurgicale dans les heures à venir, après avoir souffert d'une blessure au tibia de la jambe droite, un nouveau coup dur pour la défense de la Maison Blanche cette saison.

Le Real Madrid a indiqué dans un communiqué officiel : « Notre joueur Raul Asencio subira demain une opération chirurgicale pour soigner une fracture de fatigue au tibia de la jambe droite. »

De son côté, le journal « Marca » a précisé qu'après l'opération, Asencio aura besoin d'une longue période de convalescence, qui l'éloignera des terrains pour une durée comprise entre deux et quatre mois, ce qui signifie que le joueur sera absent des terrains jusqu'au début de l'année prochaine environ.

Le défenseur du Real Madrid a de nouveau été contraint d'interrompre son entraînement en raison de la réapparition de la douleur, et un seul jour plus tard, les pires craintes se sont confirmées à Valdebebas, et le défenseur espagnol subira l'opération.

La douleur ne s'est jamais apaisée, et une nouvelle crise de douleur dans la zone touchée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui a conduit à la décision d'opérer le joueur.

L'opération chirurgicale se profilait à l'horizon pour Asencio depuis la fin de la saison dernière, lorsque cette option était déjà envisagée, avec l'idée de mettre à profit l'été pour réduire la longue période de récupération.



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