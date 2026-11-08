Mohamed Aboutrika, ancienne star du football égyptien et consultant sur les chaînes « beIN Sports », a critiqué la performance défensive du Barça lors de la première mi-temps de la rencontre face à l'Atlético Madrid, disputée au stade Metropolitano dans le cadre de la douzième journée du Championnat d'Espagne, dont la première période s'est achevée sur un match nul 1-1.

L'Atlético Madrid a ouvert le score à la dixième minute par l'intermédiaire de Giuliano Simeone, avant que Fermín López ne parvienne à arracher l'égalisation pour le Barça à la 45e minute.

Aboutrika a déclaré lors de son analyse sur le réseau « beIN Sports » que la défense du Barça avait affiché un très mauvais visage, soulignant la facilité avec laquelle les joueurs de l'Atlético Madrid parvenaient aux abords du gardien Joan García, avant de commenter : « La défense du Barça, c'est la rue. »

Il a poursuivi sur le ton de la plaisanterie : « L'Atlético Madrid arrive facilement devant le but de Joan García. Si nous trois (en référence à ses collègues du plateau) allions sur le terrain, nous pourrions atteindre le but du Barça. »

L'ancienne star d'Al Ahly a ajouté que l'Atlético Madrid avait réussi à se créer de nombreuses occasions durant la première mi-temps, mais sans les exploiter comme il se doit, au moment où le Barça est parvenu à revenir au score sur une seule occasion, après le but égalisateur de Fermín López avant la fin de la première période.

Aboutrika a expliqué que le Barça avait eu de la chance d'égaliser en première mi-temps, soulignant que le but de Fermín López pourrait donner au Barça un élan important en seconde période et l'aider à revenir dans le match, surtout après que l'équipe catalane eut souffert face à la pression offensive des locaux.

Aboutrika a conclu son évaluation de la première mi-temps en insistant sur l'absence offensive du Barça, exception faite des mouvements de Lamine Yamal, affirmant qu'il n'avait pas vu l'équipe catalane livrer une prestation offensive convaincante, et qu'il n'y avait eu de présence claire que celle de Yamal, tandis que l'équipe avait affiché un mauvais visage sur le plan défensif.