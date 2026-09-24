Dans une tentative de désamorcer la vive polémique déclenchée par la déclaration de Hossam Hassan, l'ingénieur Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, est intervenu par un message de soutien fort à Mohamed El Shenawy, affirmant que le gardien d'Al Ahly et capitaine de l'équipe d'Égypte demeure l'une des figures fidèles du football égyptien, et que son statut ainsi que son parcours sont l'objet de l'estime et du respect de tous.

Les déclarations d'Abou Rida, selon le site officiel de la Fédération, sont venues mettre un terme aux spéculations entourant l'avenir d'El Shenawy avec l'Égypte, après la décision surprise de l'écarter du rassemblement actuel en préparation des deux rencontres face à l'Angola et au Soudan du Sud, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

En réponse à la question d'un journaliste sur la position de la Fédération vis-à-vis du gardien titulaire de l'équipe d'Égypte, Abou Rida a déclaré : « Mohamed El Shenawy est l'un des fils fidèles du football égyptien. Il a offert et continue d'offrir un parcours riche en dévouement et en accomplissements avec l'équipe d'Égypte et le club d'Al Ahly. Le parcours et le statut d'El Shenawy en tant que joueur et capitaine sont l'objet d'une grande estime et d'un grand respect de la part de la Fédération égyptienne de football, et nous sommes fiers de tout ce qu'il apporte au football égyptien. »









Les déclarations de Hossam Hassan qui ont déclenché la crise

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, avait déclenché une vive polémique lors de la conférence de presse d'avant-match Égypte-Angola, prévue demain vendredi au stade du Caire, lorsqu'il a évoqué les raisons de l'écartement d'El Shenawy.

Celui que l'on surnomme « El Amid » (le Doyen) a déclaré : « À un moment donné, Mohamed El Shenawy était fini, il ne jouait plus avec son club, et pourtant il a retrouvé son niveau grâce à l'équipe d'Égypte. Et il n'est pas le seul, d'autres joueurs sont dans ce cas. »

Le sélectionneur de l'Égypte a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une décision purement technique, en déclarant : « J'aurais pu dire que j'avais écarté El Shenawy en raison d'une blessure, mais ce sont mes choix, qu'il soit blessé ou non. »

Hossam Hassan a tenu à souligner son respect pour le capitaine de l'Égypte, ajoutant : « Tout mon respect à tous les joueurs, en particulier à Mohamed El Shenawy, qui est l'un des capitaines de l'équipe d'Égypte et l'un des joueurs que j'estime. »

Les déclarations d'Abou Rida viennent adresser un message rassurant au monde du football, et confirment que l'écartement d'El Shenawy ne diminue en rien sa valeur historique, au moment où l'équipe s'apprête à disputer deux rencontres décisives dans son parcours de qualification pour la CAN.







