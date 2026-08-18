Chelsea s'est vu proposer la possibilité de recruter le Portugais Rafael Leão, après qu'Arsenal et Manchester United ont tous deux mis fin à leur intérêt pour l'ailier de Milan au cours de la période écoulée.

Le nom de Leão, âgé de 27 ans, a été fortement associé à Arsenal et à Manchester United lors des premières phases du mercato estival.

Leão est considéré comme un pilier de l'équipe de Milan depuis près d'une décennie, ayant disputé près de 300 matches avec le club italien et inscrit au moins dix buts lors de chacune de ses cinq dernières saisons au club.

Le journal anglais « Metro » a rapporté, en citant l'italien « La Gazzetta dello Sport », que Milan tient à se séparer de Leão en raison de sa situation financière difficile, et que l'ailier a été proposé à son rival de Serie A, la Roma.

Cependant, la Roma ne cherche pas activement à conclure l'opération et, en conséquence, les agents de Leão ont également proposé ses services à Chelsea.

Leão aurait été proposé aux Blues comme un possible remplaçant de Pedro Neto, dont le nom a été associé au club saoudien d'Al-Hilal, à Manchester City, à Arsenal et à Tottenham.

Selon les derniers rapports, Chelsea est ouvert aux offres pour l'ancien joueur de Wolverhampton, mais réclamera une somme proche de 100 millions de livres sterling.

Le prix de Leão n'a cessé de baisser cet été, et les rapports en Italie indiquent que Milan accepterait sans peine son départ pour 40 millions d'euros (34 millions de livres sterling).

Plus tôt cet été, Leão a fait savoir qu'il verrait d'un bon œil un transfert en Premier League anglaise après que son nom a été associé à Arsenal et à Manchester United.