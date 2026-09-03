La fin du prêt de l’attaquant Nicolas Jackson a contraint les dirigeants de la Säbener Straße à agir. Comme Eberl l’a révélé en marge de la victoire 4-1 en Coupe d’Allemagne sur la pelouse du VfL Osnabrück, les problèmes de santé de Jamal Musiala n’étaient nullement au premier plan. « Nous avons perdu Nicolas Jackson, le prêt a pris fin. Il était donc clair pour nous que nous voulions recruter quelqu’un en attaque, indépendamment de Jamal. C’était le plan », a déclaré Eberl.

Dans la recherche d’un renfort, c’est d’abord Gordon qui est entré dans le viseur du club munichois. « Nous avons d’abord essayé avec Anthony Gordon. C’est devenu trop cher pour nous à un moment donné », a confié le dirigeant de 52 ans. L’Anglais a ensuite opté pour un transfert à 80 millions d’euros de Newcastle United au FC Barcelone, ce qui a poussé le Rekordmeister à revoir ses plans.

Les regards se sont alors tournés vers Ismael Saibari, qui a fêté contre Osnabrück sa première titularisation. L’international marocain a surtout impressionné le Bayern par sa polyvalence.

Eberl a expliqué rétrospectivement la réflexion interne en ces termes : « Ensuite, nous avions en Ismael un candidat de tout premier plan, dont nous nous sommes dit qu’il était un peu différent de Gordon. Pas seulement pour les couloirs, mais il peut jouer à quatre postes devant. Nous avons alors eu le sentiment que cela pouvait vraiment très bien coller. »

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Prolongation de contrat avec Harry Kane : ce qu’en dit Max Eberl

Le facteur temporel a également joué un rôle essentiel dans ce feuilleton du transfert. Le recrutement du Marocain a pu être bouclé avant même ses apparitions à la Coupe du monde, un point qu’Eberl a expressément souligné : « Nous sommes très, très heureux que cela ait déjà été réglé avant le match contre le Brésil. » Lors de ce match de groupe du Mondial face à la Seleção, Saibari a immédiatement prouvé sa valeur en inscrivant un but.

En marge du dossier Saibari, le directeur sportif s’est aussi exprimé sur la prolongation de contrat envisagée avec Harry Kane. Bien que l’encre du nouveau contrat de l’attaquant international anglais ne soit pas encore sèche, il s’est montré confiant.

« Tout comme les matches doivent d’abord être joués, les discussions doivent d’abord avoir lieu », a déclaré Eberl. Les positions des deux parties dans les négociations seraient proches : « Les deux le veulent, et donc cela fonctionnera aussi. Je suis confiant. »