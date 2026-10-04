A-t-il ouvert le feu sur Mourinho ? Le geste de Mbappé enflamme le Real Madrid

Kylian Mbappé a provoqué une nouvelle polémique à Madrid après avoir publié des photos de lui en train d'effectuer des exercices physiques sur un tapis de course et à vélo, parallèlement à sa récupération après une blessure. Mais ce qui a retenu l'attention n'est pas tant son apparition à l'entraînement que le message énigmatique qu'une des photos renfermait, ravivant les déclarations de José Mourinho sur le professionnalisme des joueurs du Real Madrid.

Selon le journal espagnol « Sport », Mbappé est apparu dans l'une de ses stories en train de sourire face à la caméra, tandis que la chanson « Les bonnes nouvelles... les méchants » dominait l'arrière-plan, accompagnée de ces mots : « Qui est le méchant ? Le très méchant ? », ce qui a ouvert la porte à de nombreuses interprétations à Madrid, surtout avec l'apparition du vélo sur l'une des photos.

La photo prend une importance d'autant plus grande en raison des récentes déclarations de Mourinho, au cours desquelles il a évoqué la nécessité pour un footballeur d'être professionnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mettant en garde contre la pratique de certaines activités susceptibles de l'exposer à une blessure, parmi lesquelles le vélo.

Dans ses déclarations, Mourinho a affirmé qu'un joueur ne peut tout simplement pas faire du vélo sans songer aux conséquences, car une chute pourrait le priver de plusieurs matchs, ou dans le pire des cas lui causer une fracture de la jambe, précisant qu'il ne s'agit pas seulement des contrats, mais aussi de l'image que le joueur donne et de son engagement à préserver sa condition physique.

C'est de là qu'est venu le rapprochement, à Madrid, entre la photo de Mbappé et les déclarations de l'entraîneur portugais, car l'apparition de la star française à vélo, même si elle fait partie de son programme physique et de rééducation, a remis au premier plan les propos de Mourinho d'une manière difficile à ignorer.

La sensibilité de la situation s'est accrue car Mbappé traverse déjà une période durant laquelle tous ses faits et gestes sont scrutés, après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure au genou, puis poursuivi son programme de soins hors de Madrid avec l'autorisation du club.

Mbappé n'a pas directement fait référence à Mourinho ni à ses déclarations, et rien ne confirme que la publication de la photo était un message qui lui était intentionnellement destiné. Mais la coïncidence du vélo avec les paroles énigmatiques de la chanson a offert à la publication un large espace d'interprétation au sein des milieux madrilènes.