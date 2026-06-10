À quatre buts près, Cristiano talonne Messi dans une course historique

À l’aube de l’édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la légende argentine Lionel Messi occupe la première place d’un classement historique de la Coupe du monde.

L’attaquant de l’Inter Miami détient le record absolu de matches disputés en phase finale, avec 26 rencontres au compteur.

Derrière lui pointent l’Allemand Lothar Matthäus (25 matchs), Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23) et son rival historique Cristiano Ronaldo (22).

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Une faille de sécurité menace par ailleurs la sélection argentine durant le tournoi.

Cette liste comprend également plusieurs autres stars de différentes époques, comme Diego Maradona, Maldini, Cafu et Schweinsteiger.

Liste des joueurs ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde :

26 matchs : Lionel Messi

25 matchs : Lothar Matthäus

24 matchs : Miroslav Klose

23 matchs : Paolo Maldini

22 matchs : Cristiano Ronaldo

21 matchs : Diego Maradona

21 matchs : Vladislav Zamuda

20 matchs : Cafu

20 matchs : Hugo Lloris

20 matchs : Philipp Lahm

20 matchs : Javier Mascherano

20 matchs : Bastian Schweinsteiger

20 matchs : Grzegorz Lato

L’Argentine figure dans le groupe 10, en compagnie de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche, tandis que le Portugal a été placé dans le groupe 11 avec l’Ouzbékistan, la République démocratique du Congo et la Colombie.