À propos de Harry Kane : Lothar Matthäus lance une pique à Jürgen Klopp

« Harry Kane devrait signer pour aussi longtemps qu’il le souhaite », a déclaré avec un sourire le joueur allemand le plus capé, également consultant pour Sky, lors d’un rendez-vous avec les médias organisé par RTL Deutschland, à propos des négociations du Bayern Munich avec son buteur attitré.

Kane et le Bayern se seraient déjà entendus sur les grandes lignes de son nouveau contrat. Dernièrement, un engagement jusqu’en 2029 était jugé probable. Matthäus a dit comprendre que le Bayern hésite, compte tenu de l’âge de Kane (33 ans), à offrir un nouveau contrat de trois ans à l’Anglais. Il a toutefois proposé une solution : « On fait deux ans plus un, en conditionnant la dernière année au temps de jeu. Le contrat ne fait alors plus 28 pages, mais 32. Mais personne n’a besoin de montrer à l’autre qui est le plus fort. »

Matthäus ne tarit pas d’éloges sur Kane, ce « gentleman » et joueur d’exception. Sur le plan sportif, il a surtout souligné un point : « Il est partout et a le droit d’être partout, ce qui le rend imprévisible. Il ne faut pas lui retirer ces libertés : cela le priverait de sa force et le Bayern de qualité. » Peut-être, a songé Matthäus avec un clin d’œil au vu des récentes déclarations de Jürgen Klopp à ce sujet, « le sélectionneur devrait regarder plusieurs matches ».

Matthäus sur le classement des joueurs allemands au Ballon d’Or

Pour Matthäus, l’absence des joueurs allemands du top 10 du classement du meilleur joueur du monde est aussi « le reflet de la Coupe du monde. Quand on se fait une nouvelle fois éliminer très tôt avec la sélection nationale, en livrant aussi de mauvaises prestations, qu’on n’a pas écrasé tous ses adversaires en qualifications et que les joueurs qui font la différence dans les clubs sont étrangers », a-t-il déclaré, il ne faut pas s’étonner de ne pas être retenu.

Prochains matchs FCB Bundesliga 13:30 BVB Regarder

« Joshua Kimmich y aurait eu sa place, a ajouté Matthäus, mais il n’a pas pu jouer à la Coupe du monde au poste qui aurait peut-être dû être le sien. Je suis fan de lui, comme de Florian Wirtz, mais ce dernier a ses problèmes. Jamal Musiala a des qualités, mais il se blesse régulièrement depuis un an et demi. Felix Nmecha aurait les qualités requises, mais il les montre trop peu. Il y a donc des arguments. »

Matthäus voit néanmoins au Bayern un successeur potentiel de Kane : Michael Olise. Le Français a ce petit quelque chose en plus, a-t-il déclaré. Il a trouvé le penalty « à la Panenka » d’Olise en Coupe contre Magdebourg « génial. Bien sûr, on peut dire que c’est provocateur. Mais si j’étais un garçon de dix ou douze ans et que je voyais ça, je dirais : “Waouh, j’ai envie de faire pareil.” Parce que c’est différent. »