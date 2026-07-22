Le Néerlandais Crysencio Summerville, ailier de West Ham United, est à une seule étape de finaliser son transfert vers le club saoudien d'Al-Hilal, lors du mercato estival en cours.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Hilal était proche de s'attacher les services de Summerville lors du mercato estival actuel pour un montant de 80 millions d'euros, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

Le journaliste saoudien Hamad Al-Swilhy a confirmé que l'ailier néerlandais a déjà passé les examens médicaux exigés par Al-Hilal au cours des dernières heures, après avoir accepté de rejoindre ses rangs.

Le journaliste saoudien a indiqué, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que seule la signature définitive sépare Al-Hilal de la conclusion officielle de l'affaire.

Par ailleurs, un autre journaliste saoudien, Saif Al-Saif, a dévoilé le salaire que percevra Summerville avec Al-Hilal durant la durée de son contrat.

Al-Saif a précisé qu'Al-Hilal a proposé au joueur de 24 ans un salaire annuel d'une valeur de 12 millions d'euros avec les bonus, estimant qu'il est inférieur à celui de la plupart des joueurs des clubs du Fonds public d'investissement saoudien.

Le nom de Summerville s'est illustré lors de la Coupe du monde 2026, bien qu'il n'ait pas été titulaire dans tous les matchs de la sélection des Pays-Bas, après avoir inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.

Loin des Pays-Bas, Summerville a affiché de belles performances lors de la saison dernière avec West Ham, disputant 34 matchs au cours desquels il a réussi à marquer 7 buts et à offrir 5 passes décisives.

Le joueur de 24 ans excelle principalement au poste d'ailier gauche, mais il peut également évoluer sur le flanc droit, en plus des postes d'attaquant de pointe et de meneur de jeu, mais de manière plus occasionnelle.